Formel 1: Großer Preis von Brasilien 2024 in Sao Paulo - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der große Preis von Brasilien 2024 findet wie gewohnt in Sao Paulo statt. Alle Infos zum Termin, dem Zeitplan und den Streckendetails gibt es hier.

Beim Großen Preis von Brasilien 2024 wartet auf die Piloten eine besonders hügelige Strecke und auch in der Vorbereitung auf das Hauptrennen am Samstag verstecken sich einige Besonderheiten. Im letzten Jahr konnte auf der Autódromo José Carlos Pace in Sao Paulo Max Verstapppen den Sieg mit nach Hause nehmen. Er gewann 2023 nach einer guten Saison zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel. Auch in dieser Saison möchte der 26-Jährige an seine Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Wegen der hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit wird das allerdings in Brasilien zur Herausforderung. Alle Infos zum Grand Prix in Sao Paulo gibt es hier.

Brasilien Grand Prix 2024 in Sao Paulo: Termin

Laut Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennwochenende am Freitag, dem 1. November 2024, mit dem ersten Training. Das Hauptrennen wird dann wie üblich zwei Tage später am Sonntag, dem 3.November 2024 stattfinden.

Großer Preis von Brasilien 2024: Zeitplan und Uhrzeiten

Der Zeitplan beim Großen Preis von Brasilien hat einige Besonderheiten. Statt wie gewohnt drei Trainigseinheiten vor dem Qualifying zu fahren, gibt es für die Piloten nur ein Training am Freitag. Danach folgen das Sprint Qualifying und ein Sprint vor dem Qualifying am Samstagabend. Kurz erklärt sind die Sprints verkürzte Hauptrennen. Mit ihnen soll das Rennwochenende um einen weiteren "Höhepunkt" ergänzt werden. Die gesamte Übertragung der Formel 1 2024 übernimmt Sky. Alle Rennen inklusive Vorbereitungen und dem Qualifying werden hier live übertragen. Zwar werden sieben Rennen der Königsklasse des Motorsports im Free-TV bei RTL gezeigt, der Große Preis von Brasilien gehört allerdings nicht dazu. Hier gibt es den Überblick über den Zeitplan:

Freitag, 1. November 2024: 1. Training, 15.30 Uhr

Freitag, 1. November 2024: Sprint Qualifying, 19.30 Uhr

Samstag, 2. November 2024: Sprint, 15 Uhr

Samstag, 2. November 2024: Qualifying, 19 Uhr

Sonntag, 3. November 2024: Rennen, 18 Uhr

Die Strecke in Sao Paulo 2024 beim Großen Preis von Brasilien

Die Autódromo José Carlos Pace ist bekannt als eine sehr hügelige Rennstrecke am Stadtrand von Sao Paulo. Sie ist etwa 4,3 Kilometer lang und hat 15 Kurven. Da ein Grand Prix eine Mindestdistanz von 305 Kilometern erfordert, werden in Brasilien 71 Runden gefahren. Den Rundenrekord hält aktuell Valtteri Bottas mit 1:10,540 Minuten. Neben der herausfordernden Streckenführung mit vielen Hügeln und Kurven machen den Piloten auch die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit zu schaffen. Auch Regen ist bei den Rennen in Sao Paulo nicht unwahrscheinlich. All das erfordert eine Boxenstopp-Strategie, die auf einen frühen Reifenwechsel ausgelegt ist. Außerdem wird die Autódromo José Carlos Pace als eines der wenigen Rennen der Formel 1 gegen den Uhrzeigersinn gefahren, was für die Rennfahrer eine ungewohnte Herausforderung ist. Hier gibt es den Überblick zu den Streckendetails in Sao Paulo:

Länge : 4,309 Kilometer

: 4,309 Kilometer Renndistanz: 305,909 Kilometer

305,909 Kilometer Eröffnung: 1973

1973 Runden: 71

71 Kurven: 15

15 Rundenrekord: 1:10,540 Minuten (2018, Valtteri Bottas , Mercedes )

