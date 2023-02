Der neue Mercedes ist da: Warum sich Hamilton so sehr auf die Saison freut

Die Leidenschaft des 38-jährigen Hamilton für die Formel 1 ist ungebrochen. Der Rekordweltmeister will den nächsten Titel. Ein deutscher Fahrer soll dabei helfen.

Lewis Hamilton hatte Verspätung. Eine gute Viertelstunde. Es sind ganz besondere Wochen für den Formel-1-Fahrer. Fast wie Weihnachten, erzählte er, als er endlich vor dem Bildschirm saß. Am Mittwoch hatte Mercedes in Silverstone sein neues Auto mit der Bezeichnung W14 für die kommende Formel-1-Saison vorgestellt. "Es ist, wie ein Geschenk zu öffnen", sagte Hamilton. Kein Wunder, dass er sich etwas länger mit seinem neuen Dienstwagen beschäftigen wollte, ehe die Gespräche mit den Medienvertretern anstanden.

Früher haben Formel-1-Teams ihre Rennwagen sehr öffentlichkeitswirksam präsentiert. Mercedes hatte sogar mal die Straßen rund um den Hafen in Valencia sperren und den damaligen neuen Piloten Fernando Alonso dort seine Runden drehen lassen. Mittlerweile sind die Präsentationen deutlich zurückhaltender, vor kleinem Publikum und in erster Linie online. Das spart Geld und Reisekilometer. Und gibt den Fahrern die Möglichkeit, sich noch intensiver mit dem neuen Fahrzeug zu beschäftigen, weil die Ablenkung rund um die Präsentation nicht so groß ist.

Vorstellung des neuen W14: Der Silberpfeil ist diesmal ganz schwarz

Mittlerweile haben alle Teams ihre Fahrzeuge vorgestellt. Als letztes war Alpine am Donnerstag an der Reihe. Die Optiken sind bekannt, welches Auto tatsächlich am schnellsten ist, wird erst der Saisonstart am 5. März in Bahrain zeigen. Mercedes hat seinen Wagen diesmal ganz in schwarz gehalten, wie bereits 2020 und 2021. Der Vorgänger in der vergangenen Saison war silber lackiert gewesen, aber eben auch nicht so schnell wie von Mercedes aus der Vergangenheit gewohnt. Das führte dazu, dass weder Lewis Hamilton noch sein Kollege George Russell ernsthafte Herausforderer im Titelkampf waren. Das soll sich ändern. Die Zuversicht ist groß.





Mercedes hatte jahrelang die Formel 1 dominiert. Hamilton sammelte Weltmeistertitel wie andere Briefmarken. Siebenmal triumphierte er, der Brite ist zusammen mit Michael Schumacher Rekordweltmeister. Hamilton ist 38 Jahre alt, er weiß, dass er auf die Zielgerade seiner Karriere eingebogen ist. Sein Vertrag läuft aus, noch einmal wird er ihn wohl verlängern. Wann und wie lange, ist noch nicht klar.

Bei Lewis Hamilton ist die Vorfreude groß wie lange nicht mehr

Dass die gegenseitige Wertschätzung groß ist, betonte Hamilton am Mittwoch nicht nur einmal. "Wir müssen uns gegenseitig nichts mehr beweisen", sagte der Brite. Er weiß um die Chancen bei Mercedes, und vor allem um die Unterstützung. Ihm ist bewusst, dass er im besten Team fahre, um einen solchen Rückstand wie zuletzt auf Red Bull aufholen zu können. "Wir werden vielleicht nicht die Schnellsten von Beginn an sein, wir haben aber das Potenzial, die Lücke schnell zu schließen", sagte der 38-Jährige.

Auch deshalb freut er sich sehr auf die Saison. Er habe sich über den Winter gut erholt und vor allem noch immer die große Leidenschaft fürs Rennfahren. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so gefreut habe, wieder ins Auto zu steigen", sagte er. Die Herausforderungen sind groß. Red Bull war zuletzt weit entfernt. Mercedes muss aufholen.

Mick Schumacher ist Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes

Viele Teams haben sich bei ihren neuen Autos vom Weltmeisterteam inspirieren lassen. Vor allem bei der Form der Seitenkästen. Ferrari und Mercedes haben dagegen ihre eigenen Ideen verwirklicht, beim Silberpfeil sind die Seitenkästen auffallend schmal. "Wir kopieren keinen, wir haben unseren eigenen Weg", sagte Hamilton. Auf dem soll künftig auch Mick Schumacher helfen. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael ist Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes. Er wird bei jedem Rennwochenende dabei sein.

Schumacher hatte sein Cockpit bei Haas verloren, nun muss er sich zunächst mit der Ersatzbank zurechtfinden. Ein Zustand, der nicht von Dauer sein soll. "Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Wann Gespräche anfangen, wann welches Team, wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen", sagte er und nickte in die Kamera. Im Winter hatte es bereits einige interessierte Teams gegeben, Schumacher aber blieb bei Mercedes. Weil er hier gute Möglichkeiten für seine Entwicklung sieht. Er könne viel lernen, sagt er. Von den beiden Piloten, aber auch von den Ingenieuren. Bei Haas hatte er bei einem Team mit rund 300 Mitarbeitern gearbeitet, bei Mercedes sind es 1500. Es sind ganz neue Dimensionen. Und vor allem arbeitet er nun mit einem siebenmaligen Weltmeister zusammen.