Ferrari-Pilot Sainz holt sich gestohlene 300.000-Euro-Uhr zurück

Carlos Sainz verpasste den Sieg in Imola, gewann aber wenig später ein umso bedeutungsvolleres Rennen. Der "Preis": seine gestohlene Uhr im Wert von 300.000 Euro.

Für Carlos Sainz junior geht es in aller Regel darum, möglichst hohe Geschwindigkeiten auf der Formel-Strecke zu produzieren. Das funktioniert anbetracht der Dominanz von Weltmeister Max Verstappen, der bislang zwölf von 14 WM-Rennen gewonnen hat, eher so mittel. Kurzzeitig sah es beim jüngsten Rennen im italienischen Monza (zumindest für Sainz selbst) so aus, als ob sich das mal ändern könnte: Auf dem Heim-Grand-Prix seines Ferrari-Rennstalls sicherte sich der Spanier die Pole Position, witterte schon den Sieg und wurde doch Dritter.

Richtig brisant wurde es für Sainz aber nach dem Rennen: Als der Spanier aus einem Mailänder Luxushotel spazierte, hatten drei Übeltäter offenbar schon auf ihn gewartet, um fette Beute zu machen. Das Trio entriss Sainz dessen Armbanduhr und machte sich davon. Dazu muss man wissen, dass es sich bei dem Zeitmesser von Sainz mitnichten um ein Supermarkt-Modell handelt, sondern eben um eine über 300.000 Euro teuer Sonderanfertigung, die nach Tennisspieler Alexander Zverev benannt ist. Wie sinnvoll es ist, mit einer Uhr im Gegenwert eines halben Reihenhauses am Armgelenk herumzuspazieren, sollte natürlich jeder für sich entscheiden.

Nach einer Verfolgungsjagd holte sich Sainz das Diebesgut zurück

So oder so: Das Wissen um den Wert der Diebesguts spornte Sainz offenbar an, zusammen mit seinem Personal Trainer die Verfolgung der Langfinger aufzunehmen. Sainz zeigte seinem Fitnesscoach, dass das Sprinttraining nicht umsonst war, holte den ersten Dieb nach einer Verfolgungsjagd mit dem Auto und letztlich zu Fuß ein, weitere Mitarbeiter von Sainz hielten die Übeltäter fest. Das Ende des Lieds: Am Ende erhielt Sainz seine Uhr zurück, währen das Räubertrio im Alter zwischen 18 und 20 Jahren von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Auf diese Weise hatte Sainz doch noch ein Rennen in Italien gewonnen, auch wenn dieses nicht mit Punkten in der WM-Wertung vergoldet wird.

Auf sozialen Medien, wo generell viel gespottet und gelästert wird, war der Vorfall natürlich dennoch Anlass zur Häme. „Das ist aber das einzige Rennen, das Sainz gewinnen konnte“, lautete etwa ein Kommentar. Fakt ist: Seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc hat Sainz schonmal etwas voraus. Der wurde im vergangenen Jahr in der Woche vor dem Grand Prix von Imola ebenfalls Opfer eines Raubüberfalls. Der hatte den Diebstahl aber erst Stunden später überhaupt bemerkt.

Lesen Sie dazu auch