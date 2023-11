Formel 1: Brasilien-GP 2023 in Sao Paulo - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Der Große Preis von Brasilien findet 2023 wieder in Sao Paulo statt. Hier sind alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeiten und Strecke des Rennens zu finden.

Brasilien ist einer der letzten Stopps der Formel 1-WM 2023. Auch Ende November fahren die Rennfahrer dort noch bei tropischen Temperaturen um den Titel. In Brasilien wird zwar schon seit den 70ern Formel 1 gefahren, doch immer wieder gab es Zeiträume, in denen das Land von der Renn-Weltkarte verschwand. Erst seit kurzem steht der Brasilien-GP wieder im Formel-1-Rennkalender. Seit 2021 wird jetzt auf einer Rennstrecke in Sao Paulo gefahren. Das hat auch Konsequenzen für den Namen des Rennens: Seit dem Wiedereinstieg in die Formel 1 heißt das Rennen offiziell "Großer Preis von Sao Paulo".

Wann findet der erst dritte Große Preis von Sao Paulo statt? Alle Termine im Zeitplan des Rennens sowie die Infos zur neuen Rennstrecke sind hier im Artikel zusammengefasst.

Brasilien-GP: Termine und Uhrzeiten im Zeitplan beim Großen Preis von Sao Paulo

So wie bei einigen anderen Rennstrecken, wie etwa beim Großen Preis von Katar, wird auch beim Brasilien-GP ein zusätzliches Sprint-Rennen gefahren. Dabei handelt es sich um eine verkürzte Version des Hauptrennens. Das bringt den gewöhnlichen Ablaufplan ein wenig durcheinander, bei dem eigentlich dreimal trainiert wird und danach das Qualifying und das Rennen folgen. In Sao Paulo trainieren die Fahrer jedoch einmal, dann folgt schon das Qualifying. Danach wird allerdings noch ein weiteres Mal trainiert, bevor es dann zum Sprint-Rennen kommt. Am letzten Tag folgt dann wieder wie gewohnt das Hauptrennen.

Training 1: 3. November, 15.30 - 16.30 Uhr

3. November, 15.30 - 16.30 Uhr Qualifying: 3. November, 19.00 - 20.00 Uhr

3. November, 19.00 - 20.00 Uhr Training 2: 4. November, 15.30 - 16.30 Uhr

4. November, 15.30 - 16.30 Uhr Sprint-Rennen: 4. November, 19.30 - 20.30 Uhr

4. November, 19.30 - 20.30 Uhr Hauptrennen : 5. November, 18.00 Uhr

Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Brasilien beträgt vier Stunden. Während das Rennen in Deutschland also zur besten Zeit abends um 18 Uhr zu sehen ist, drehen die Formel 1-Piloten vor Ort bereits am frühen Nachmittag ab 14 Uhr ihre Runden.

Formel 1 in Brasilien: Alle Infos zur neuen Rennstrecke in Sao Paulo

Dass der Brasilien-GP nun "Der Große Preis von Sao Paulo" heißt, war so nie geplant. Ursprünglich sollte nämlich eine neue Rennstrecke bei Rio de Janeiro gebaut werden. Dafür hätten allerdings große Flächen des Regenwaldes abgeholzt werden müssen. Nicht nur Umwelt-Aktivisten setzten sich gegen eine Rodung ein, sondern auch viele Formel 1-Fahrer wie unter anderem Sebastian Vettel. So kam es auch dazu, dass die geplante Rennstrecke von einigen Formel 1-Piloten sowie einer breiten Öffentlichkeit kritisiert wurde. Die Pläne wurden schließlich fallen gelassen und stattdessen einigte man sich auf die Rennstrecke "Autódromo José Carlos Pace" bei Sao Paulo als neuen Standort des Brasilien-GP.

Seitdem die Rennstrecke 2021 wieder im Rahmen der Formel 1 befahren wird, konnte sich sowohl 2021 als auch 2022 der britische Rekord-Fahrer Lewis Hamilton den Sieg sichern.

Die wichtigsten Eckdaten zur Rennstrecke Autódromo José Carlos Pace: