Formel 1: USA-GP 2023 heute in Austin - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

In den USA gibt es mehr Motorsport als nur NASCAR. Auch die Formel 1 wird beim USA-GP 2023 auf der Rennstrecke in Austin wieder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefahren.

Die USA sind dafür bekannt, dass sie ihre ganz eigenen Sportarten haben. Während der Rest der Welt schon seit Jahrzehnten im Fußball-Fieber ist, fängt der Sport in Amerika gerade erst an, beliebt zu werden. Stattdessen wird dort vermehrt Baseball oder American Football gespielt. Auch beim Motorsport haben die Amerikaner mit den NASCAR-Rennen ihre ganz eigene Art, Autorennen zu fahren. Doch das bedeutet nicht, dass die Formel 1 in dem riesigen Land keine Rolle spielen würde. Im Gegensatz zum Fußball, der erst allmählich Anklang findet, wird in der Formel 1 nämlich schon seit dem Ende der 1950er Jahre der Große Preis der USA gefahren.

Eine Besonderheit des USA-GP ist, dass er unter insgesamt fünf verschiedenen Bezeichnungen im Laufe der Jahre stattgefunden hat. Dazu zählen "der Große Preis der USA Ost", "der Große Preis der USA West", "der Große Preis von Las Vegas", "Indianapolis 500" und natürlich der aktuelle Name "der Große Preis der USA".

Hier gibt es alle Infos zu den Terminen des diesjährigen USA-GPs. Außerdem wird hier im Artikel wissenswertes über die aktuelle Rennstrecke der Formel 1-Etappe in den Vereinigten Staaten präsentiert.

Zeitplan beim Großen Preis der USA 2023: Termine und Uhrzeiten in Austin

Normalerweise laufen die Rennen in der Formel 1-WM immer gleich ab. Zunächst wird dreimal trainiert, dann folgt das Qualifying und schließlich das eigentliche Rennen. Doch beim Großen Preis der USA gibt es einige Änderungen an diesem gewohnten Ablauf, so wie schon in der laut dem Formel-1-Rennkalender 2023 vorangehenden Etappe in Katar. Es wird in Austin nämlich neben dem Hauptrennen noch ein sogenanntes Sprintrennen geben. Dieses ist eine verkürzte Version des Hauptrennens und in der Formel 1 noch recht neu. In der Formel 2 hingegen ist das bereits eine erprobte Art von Rennen. Aufgrund des Sprintrennens verschieben sich auch die anderen Termine etwas, so folgt auf das erste Training bereits das Qualifying.

Das sind die Termine beim Großen Preis der USA 2023:

Training 1: 20. Oktober, 19.30 - 20.30 Uhr

Qualifying: 20. Oktober, 23.00 - 0.00 Uhr

Training 2: 21. Oktober, 20.00 - 21.00 Uhr

Sprint: 22. Oktober, 0.00 - 1.00 Uhr

Rennen: 22. Oktober, 21.00 Uhr

Aufgrund der Zeitverschiebung kommt es dazu, dass der Große Preis der USA bei uns recht spät zu sehen ist. Während das Rennen am 22. Oktober in Deutschland erst ab 21.00 Uhr gesehen werden kann, beginnt es, wie die Rennen in Europa sonst auch, bereits um 14.00 Uhr Ortszeit.

Formel 1 in den USA: Alle Infos zur Strecke in Austin

Der Ort, an dem der USA-GP ausgetragen wird, wurde im Laufe der Jahrzehnte mehrmals gewechselt. Zunächst wurde in Watkin Glens im Bundesstaat New York gefahren, danach wechselte das Rennen zunächst nach Detroit und dann nach Phoenix. Nach mehrjähriger Pause wurde das Rennen dann achtmal in Indianapolis ausgetragen und dort fünfmal von der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher gewonnen.

Erst seit 2012 wird der Große Preis der USA in Austin, Texas, ausgetragen. Der Vertrag mit der dortigen Rennstrecke lief ursprünglich nur bis 2021, wurde aber doch noch verlängert. Das Rennen in Austin hat mit Sebastian Vettel auch schon ein Deutscher gewonnen. Nach dessen Karriereende stehen die Chancen auf einen weiteren deutschen Sieg in Austin allerdings schlecht. Die beiden letzten Rennen beim USA-GP konnte der Niederländer Max Verstappen für sich entscheiden.

Die wichtigsten Daten zur Rennstrecke in Austin: