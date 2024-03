Formel 1: Großer Preis von Großbritannien 2024 in Silverstone - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Großbritannien 2024 findet im Juli statt. Alle Infos zum Formel-1-Rennen in Silverstone rund um Zeitplan, Termine und Strecke gibt es hier.

Das 12. Rennen in der Formel-1-Saison 2024 ist der Große Preis von Großbritannien in Silverstone, auf einer der berühmtesten Strecke der Formel 1. In der letzten Saison gewann Max Verstappen das Rennen in Silverstone. Deutschland ist in der Saison 2024 zwar kein Gastgeber, doch dafür kehren zumindest einige Rennen ins Free-TV zurück.

Hier erfahren Sie Details zum Großen Preis von Großbritannien in der Saison 2024. Wie sieht der Zeitplan aus? Und was macht die Rennstrecke in Silverstone besonders? Alle Infos gibt es hier.

Großer Preis von Großbritannien 2024: Termin für das Rennen

Das Hauptrennen des Großen Preises von Großbritannien 2024 ist für den 7. Juli 2024 angesetzt. Die Übertragung der Formel 1 übernimmt Sky. Aber neben den Ausstrahlungen auf dem Pay-TV-Sender, wird es auch wieder eine Übertragung im Free-TV geben. RTL zeigt in der aktuellen Saison sieben Rennen kostenlos im linearen Fernsehen.

Zeitplan und Uhrzeiten des Großen Preises von Großbritannien 2024

Die Qualifikationsrunde findet einen Tag vor dem Rennen statt. Diese ist entscheidend für die Erfolgschancen im Hauptrennen. Vor der Qualifikation haben die Teilnehmer drei Termine für das Training zur Verfügung. Hier finden Sie den Zeitplan des Großen Preises von Großbritannien 2024 in einer Übersicht:

Freitag, 5. Juli 2024: 1. Training, 13.30 Uhr - 14.30 Uhr

Freitag, 5. Juli 2024: 2. Training, 17 Uhr - 18 Uhr

Samstag, 6. Juli 2024: 3. Training, 12.30 Uhr - 13.30 Uhr

Samstag, 6. Juli 2024: Qualifikation, 16 Uhr - 17 Uhr

Sonntag, 7. Juli 2024: Rennen, ab 16 Uhr

Die Strecke in Silverstone beim Großen Preis von Großbritannien 2024

Am 13. Mai 1950 wurde der erste Formel-1-Grand-Prix in Silverstone ausgetragen. Seitdem wurde die Strecke fünfmal umgebaut und ist heute 400 Meter länger als in den 50er Jahren. Der Kurs zeichnet sich durch eine ebene Oberfläche aus und verfügt über zahlreiche schnelle und lang gezogene Kurven. Gute Möglichkeiten zum Überholen bieten sich auf der Geraden vor der Luffield-Kurve und der Stowe-Kurve, wo die Fahrer von Geschwindigkeiten über 280 km/h auf etwa 180 km/h herunterbremsen müssen. Die knapp 5,891 lange Strecke erstreckt sich über einen stillgelegten Flugplatz. Somit ist sie einer der schnellsten und längsten Strecken im Formel-1-Rennkalender. Durch die englischen Wetterverhältnisse kann es auch zu Regenrennen kommen - unabhängig von den Austragungsterminen im Sommer. Das Rennen im Jahr 1998 fand zum Beispiel im Regen statt.

Silverstone bietet den Fahrern einige Gelegenheiten, Zeit gutzumachen. Der erste Abschnitt der Strecke, "Maggots/Becketts" genannt, ist eine schnelle Abfolge von Links-Rechts-Links-Rechts-Kurven, deren Eingang präzise getroffen werden muss, um die ideale Linie zu finden. Ebenso erfordert die Bridge-Kurve viel Mut und erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h.

Hier finden Sie einige Eckdaten der Strecke im Überblick: