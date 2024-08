Hülkenberg lobt «Know-how» des künftigen Audi-Teamchefs

Nico Hülkenberg hat in der Sommerpause der Formel 1 zum Hörer gegriffen. Der Haas-Pilot tauschte sich mit seinem künftigen Audi-Teamchef Jonathan Wheatley aus. «Er ist ein sehr fähiger Mann, sehr qualifiziert. Er kommt von Red Bull mit viel Know-how», sagte Hülkenberg am Rande des Grand Prix der Niederlande in Zandvoort. «Er ist eine starke Ergänzung für das Projekt.»

Hülkenberg fährt in dieser Saison noch für das US-Team Haas, ehe er ab kommendem Jahr für Kick Sauber starten wird. Der Schweizer Rennstall wiederum wurde von Audi übernommen. Die Volkswagen-Tochter wird dann ab 2026 mit einem Werksteam in der Formel 1 antreten. Der zweite Fahrer neben Hülkenberg ist noch nicht bekannt. Mick Schumacher (25) ist einer der Kandidaten.

Wheatley arbeitet noch als Sportdirektor bei Weltmeisterteam Red Bull. Neuer Boss des Formel-1-Projekts von Audi ist seit Anfang August der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Zuvor hatte sich der deutsche Autobauer von Andreas Seidl und Oliver Hoffmann getrennt.