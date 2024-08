Internationale Pressestimmen zum Grand Prix der Niederlande

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss sich bei seinem Heimrennen in den Niederlanden mit Platz zwei begnügen. Mit fast 23 Sekunden Vorsprung gewinnt Lando Norris den ersten Grand Prix nach der Sommerpause. Spitzenreiter Verstappen hat in der WM-Wertung noch 70 Punkte Vorsprung auf Norris. Das schreibt die internationale Presse:

England

«Daily Mail»: «Lando Norris hat den Start verpatzt, aber den Großen Preis der Niederlande in einem Anfall von Erleichterung und Wiedergutmachung gewonnen. Damit ist ein Weltmeisterschaftskampf, den viele schon auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen hatten, wieder am Leben.»

«The Times»: «An einem von Wetterproblemen geplagten Rennwochenende schien der erste regenfreie Tag perfekt für eine Heimparade von Max Verstappen. Doch dann kam Lando Norris, verhagelte es ihm und gewann mit einem Vorsprung, der so groß war, dass der Brite glauben kann, das Unwahrscheinliche zu schaffen.»

«Mirror»: «Lando Norris fegt Max Verstappen mit einem dominanten Sieg beim Großen Preis der Niederlande davon.»

Italien

«La Gazzetta dello Sport»: «Mit diesem Erfolg, seinem zweiten in dieser Saison, und der schnellsten Runde hat Norris nun 70 Punkte Rückstand auf Verstappen in der Weltmeisterschaft. Bei noch neun ausstehenden Saisonrennen scheint der Vorsprung des Niederländers nicht uneinholbar zu sein.»

«La Repubblica»: «Lando gewinnt bei Max zu Hause. Das Orange von Holland ist papayafarben: Norris' McLaren triumphiert über die Nordsee und schlägt die Königin sowie den König, den Red Bull mit Max Verstappen.»

«Corriere della Sera»: «Im orangefarbenen Meer, in dem seit 2021 nur das Heimidol Verstappen als Erster startete und in Zandvoort triumphierte, ändern sich Farben und Hierarchien. Norris siegte - sein zweiter Karriereerfolg nach dem in Miami - auf die gleiche Weise wie sein Freund Max: mit einem Mega-Vorsprung von 22,8 Sekunden, ein Urteil über die Kraft von McLaren.»

Spanien

«As»: «Norris bringt Verstappen zum Schweigen.»

«Mundo Deportivo»: «Diesmal ja. Lando Norris und McLaren scheitern nicht und der britische Pilot triumphiert beim Großen Preis der Niederlande, als er die Überlegenheit seines Wagens nutzte, um Max Verstappen zu schlagen, und das mit einem Vorsprung von über 22 Sekunden auf den Weltmeister. (...) Im Garten von Max, vor dessen Fans, die den Kurs in Zandvoort in Orange tauchten für ihren Lokalmatadoren, versetzte Norris ihm durch den Sieg beim Großen Preis einen schweren moralischen Schlag.»

«Sport»: «Norris beeindruckt und ruiniert die orangefarbene Party in Zandvoort.»

«Marca»: Dieser McLaren MCL38 ist unglaublich. Mit den neuen Updates distanziert er sich weiter vom RB20 von Red Bull.»

Frankreich

«L’Équipe»: «Lando Norris hätte sich an diesem Sonntag kein besseres Rennen vorstellen können. (...) Das könnte ihn zum wahrscheinlichsten Kandidaten machen, gegen die hegemoniale Dominanz des dreifachen Weltmeisters (Verstappen) zu kämpfen.»

«Le Parisien»: «Norris auf einem Spaziergang.»

Schweiz

«Blick»: «Norris gewinnt trotz vergeigtem Start. Seit Monaco Ende Mai gewann kein Fahrer mehr von der Pole-Position aus. Kurz scheint es auch, als würde auch Lando Norris seine Pole nahezu kampflos an Verstappen verschenken. Dann gewinnt der Brite aber doch noch eindrücklich.»

«Tagesanzeiger»: «Verstappen sorgt für Ekstase – dann ist er plötzlich völlig chancenlos. Das Publikum in Zandvoort jubelt erst, muss dann aber zusehen, wie Lando Norris allen davonfährt. Selbst der WM-Kampf könnte wieder spannend werden.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «Machtdemonstration! Lando Norris crasht die Verstappen-Party in Zandvoort.»

«Salzburger Nachrichten»: «Mehr als 300.000 Besucher pilgerten beim ersten Formel-1-Rennen nach der Sommerpause von Freitag bis Sonntag nach Zandvoort, um ihren Superstar Max Verstappen bei seinem Heim-Grand-Prix in den Niederlanden zum vierten Mal en suite siegen zu sehen. Doch am Ende jubelte nicht die "Orange Army" des Weltmeisters, sondern das orangefarbene Team von McLaren.»