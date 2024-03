Formel 1: Großer Preis von Italien 2024 in Monza - Termine, Zeitplan und Strecke

Der Große Preis von Italien 2024 gehört zu einer der traditionsreichsten Strecken der WM. Alle Infos zum Zeitplan und den Streckendetails gibt es hier.

Neben Großbritannien ist der Große Preis von Italien in Monza der einzige Grand Prix, der seit 1950 lückenlos jedes Jahr ausgetragen wurde. Die traditionsreiche Strecke hat nur elf Kurven, was dafür sorgt, dass die Strecke als eine der schnellsten in der gesamten Weltmeisterschaft gilt. Ganze 75 Prozent der Strecke können von den Rennfahrern auf Vollgas gefahren werden. Die Piloten können Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 370 km/h erreichen. Im letzten Jahr gewann Max Verstappen das Rennen, dicht gefolgt von Sergio Pérez und Carlos Sainz Junior. Wann findet der Grand Prix in Italien 2024 statt und was muss man über die Strecke in Monza wissen?

Formel 1: Italien-GP 2024 in Monza - Termin

Wie jedes Jahr seit 1950 macht die Formel 1 einen Halt in Monza. Die einzige Ausnahme bildet das Jahr 1980, hier fand der Grand Prix in Imola statt. Der Große Preis von Italien wird hier traditionsgemäß im September ausgetragen. Das Hauptrennen ist für Sonntag, den 1. September 2024 um 15 Uhr angesetzt. Vereinzelte Rennen der Formel 1 2024 werden im Free-TV bei RTL übertragen. Der Grand Prix in Italien ist eines dieser sieben Rennen in der Saison. Die gesamte Übertragung der Formel 1 2024 übernimmt Sky. Bei dem Pay-TV Sender kann man alle Rennen inklusive Trainings und Qualifying live verfolgen.

Zeitplan und Uhrzeiten beim Italien-Grand Prix 2024 in Monza

Sowohl die Trainingrunden als auch das Qualifying können für die Piloten am Ende entscheidend sein. Sie haben die Möglichkeit, sich an die Strecke zu gewöhnen und schwierige Passagen zu üben. Der Gewinner des Hauptrennens bekommt in jedem Grand Prix 25 Punkte für die Gesamtwertung, diese können am Ende entscheidend für den Weltmeistertitel sein. Laut offiziellem Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 wird das Hauptrennen am 1. September 2024 gefahren. Zwei Tage vorher starten wie gewohnt die Trainingseinheiten für die Rennfahrer und einen Tag vorher werden im Qualifying die Startpositionen für das Rennen festgelegt.

Freitag, 30. August 2024: 1. Training, ab 13.30 Uhr

Freitag, 30. August 2024: 2. Training, ab 17 Uhr

Samstag, 31. August 2024: 3. Training, ab 12.20 Uhr

Samstag, 31. August 2024: Qualifying, ab 16 Uhr

Sonntag, 1. September 2024: Rennen, ab 15 Uhr

Formel 1: Italien-GP 2024- Die Strecke in Monza

Die Rennstrecke in Monza ist bekannt für ihre Schnelligkeit. Auf der gesamten Strecke warten nur elf Kuren auf die Piloten. Das führt dazu, dass auf ganzen 75 Prozent der Strecke Vollgas gefahren werden kann. Zahlreiche Rekorde wurden in Monza bereits aufgestellt. Bis zu 370 km/h können die Piloten auf den geraden Teilen der Strecke erreichen. Hohe Geschwindigkeiten bedeuten allerdings auch immer ein hohes Risiko. Beim Großen Preis von Italien wird es also besonders wichtig sein, früh genug abzubremsen, um nicht wortwörtlich aus den Kurven zu fliegen. Bei einer Strecke von rund 5,8 Kilometern werden 53 Runden gefahren. Hier gibt es noch einmal einen Überblick über die Streckendetails:

Länge: 5,793 Kilometer

5,793 Kilometer Renndistanz: 306.720 Kilometer

306.720 Kilometer Eröffnung: 1950

1950 Runden: 53

53 Kurven: 11

11 Rundenrekord: 1.18,887 Minuten (Lewis Hamiton, Mercedes , 2020)

(lob)