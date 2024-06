Formel 1: Großer Preis von Kanada 2024 - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Goße Preis von Kanada 2024 wird in der aktuellen Formel 1-Saison im Juni ausgetragen. Inos rund um Termine, Zeitplan und Strecke gibt es hier.

Die Formel-1-Saison 2024 begann am 2. März mit dem Bahrain-GP 2024. Vor dem Große Preis von Kanada 2024 stehen noch einige Rennen auf dem Programm. Die Formel 1 ist das größte Event des Automobilsports und findet auf verschiedenen Strecken auf der ganzen Welt statt. Das Rennen im kanadischen Montreal ist das zählt zu den größten Sportevents des nordamerikanischen Landes. Deutschland ist auch in der Saison 2024 kein Gastgeber der Formel 1, dennoch dürfen sich deutsche F1-Fans auf einige Rennen im Free-TV freuen. Sky ist 2024 für die Übertragung der Formel 1 zuständig.

Doch wann genau findet der Große Preis von Kanada 2024 statt? Wie sieht der Zeitplan des Events aus? Und was sind die Besonderheiten der Strecke in Montreal? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Rennen gibt es hier.

Großer Preis von Kanada 2024 in Montreal: Termin für das Rennen

Laut dem Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 findet das Hauptrennen des Grand Prix von Kanada am 9. Juni 2024 statt. Die Qualifikationsrunde findet einen Tag zuvor statt.

Der Zeitplan und die Uhrzeiten des Kanada-GP 2024 in Montreal

Los geht es zunächst mit den Trainingsrunden am Freitag, dem 7. Juni 2024. An dem Tag finden wie üblich gleich zwei Trainingseinheiten statt. Eine weitere und somit die letzte Runde des Trainings findet am Samstag, dem 8. Juni 2024 statt. Das eigentliche Rennen ist für Sonntag, den 9. Juni 2024 um 20 Uhr angesetzt. Hier finden Sie den Zeitplan des Kanada-GP 2024 im Überblick:

Freitag, 7. Juni 2024: 1. Training, 19.30 - 20.30 Uhr

Freitag, 7. Juni 2024: 2. Training, 23 Uhr - 0 Uhr

Samstag, 8. Juni 2024: 3. Training, 18.30 - 19.30 Uhr

Samstag, 8. Juni 2024: Qualifying, 22 - 23 Uhr

Sonntag, 9. Juni 2024: Rennen, 20 - 22 Uhr

Das ist die Strecke von Kanada-GP 2024 in Montreal

Die Kanada-GP in Montreal wird auch 2024 auf dem Circuit Gilles Villeneuve stattfinden. Der Kurs, der auf einer künstlichen Insel im Sankt-Lorenz-Strom gebaut wurde, ersetzte den Canadian Tire Motorsport Park als Austragungsort des Kanada GP, nachdem die Sicherheitstandards der dortigen Strecke nicht mehr erfüllt wurden. Ursprünglich bekannt als Circuit Île Notre-Dame in Montreal, wurde die Strecke nach dem tragischen Unfall von Gilles Villeneuve im Jahr 1982 zu Ehren des Kanadiers umbenannt. Die Strecke wird außerhalb des Formel-1-Events auch für den öffentlichen Verkehr verwendet.

Der Kurs ist 4,361 Kilometer lang. Das Layout folgt der langgestreckten Form der Insel und bietet einen schnellen Kurs mit langen Geraden und einem Vollgasanteil von 60 Prozent. Die Teilnehmer können auf bis zu 300 km/h beschleunigen, müssen aber für mittelschnelle Schikanen und Kurven auch abrupt abbremsen. Die erste Herausforderung kommt bereits zu Beginn der Strecke mit einer engen Links-Rechts-Kombination der Kurven eins und zwei, die schon oft zu Startunfällen geführt haben. Die größte Herausforderung kommt jedoch zum Schluss. Bevor es zurück auf die Zielgerade geht, müssen sich die Fahrer der berühmten "Wall of Champions" stellen.

Einige Fakten zur Strecke in Montreal im Überblick: