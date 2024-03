Formel 1: Großer Preis von Las Vegas 2024 - Zeitplan und Infos zur Strecke

Erst seit einem Jahr ist der Große Preis von Las Vegas Teil des Formel 1 Rennkalenders. Die Infos zur Strecke und dem Zeitplan für 2024 gibt es hier.

Der Las Vegas Strip Circuit war 2023 zum ersten mal Teil des Formel 1 Rennkalenders. Die nagelneue Strecke liegt in Nevada in den USA und führt mitten durch den berühmten Las Vegas Strip. Von 1980 bis 1982 hat die Formel 1 schon einmal Halt in Las Vegas gemacht, damals allerdings noch in Caesars Palace. In der Saison 2024 geht es für die Piloten wieder auf den Las Vegas Strip Circuit. Die vollständige Übertragung der Formel 1 2024 übernimmt Sky. Alle Rennen inklusive Training und dem Qualifying werden hier live übertragen. Um den Großen Preis von Las Vegas live verfolgen zu können, benötigt man jedoch kein Sky-Abo. 2024 kehrt die Formel 1 ins Free-TV zurück. Neben dem Las Vegas-GP werden bei RTL noch sechs weitere Rennen kostenlos übertragen. Alle Infos zur Strecke, dem Termin und dem Zeitplan des Las Vegas-GP gibt es hier.

Großer Preis von Las Vegas 2024: Termin

Der Große Preis von Las Vegas wird laut offiziellem Formel 1-Rennkalender 2024 am 24. November 2024 ausgetragen. Danach folgen nur noch zwei weitere Rennen bis der Weltmeistertitel 2024 vergeben wird. Je nach Saison können die Piloten in Las Vegas noch die entscheidenden Punkte bei der WM holen. Der Gewinner eines Grand Prix erhält 25 Punkte für die Gesamtwertung.

Las Vegas-GP 2024: Zeitplan und Uhrzeiten

Das Rennwochenende beim Grand Prix in Las Vegas beginnt am Freitag, dem 22. November 2024, und folgt dem üblichen Ablauf eines Grand Prixs. Am Freitag vor dem Wettkampf startet die erste von insgesamt drei freien Trainigsrunden. Am Samstag findet dann das Qualifying statt. Hier wird die Startreihenfolge für das Hauptrennen am kommenden Tag, dem 24. November 2024, festgelegt. Der Zeitplan im Überblick:

Freitag, 22. November 2024: 1. freies Training, 18.30 Uhr (3.30 Uhr MEZ)

Freitag, 22. November 224: 2. freies Training, 22 Uhr (7 Uhr MEZ)

Samstag, 23. November 2024: 3. freies Training, 18.30 Uhr (3.30 Uhr MEZ)

Samstag, 23. November 2024: Qualifying, 22 Uhr (7 Uhr MEZ)

Sonntag, 24. November 2024: Hauptrennen, 22 Uhr (3.30 Uhr MEZ)

Las Vegas Grand Prix 2024: Die Strecke

Erst seit einem Jahr ist der Las Vegas Strip Circuit Teil des Formel 1 Rennkalenders. Die temporäre Rennstrecke ist etwa 6,2 Kilometer lang. Sie startet mit einer 1,9 Kilometer langen Geraden. Hier können die Piloten zeigen, was in den Motoren ihrer Rennwagen steckt. Im letzten Jahr erreichten die Fahrer auf der Strecke Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 350 km/h. Danach wird die Strecke mit 17 Kurven deutlich schwieriger zu fahren. Eine weitere Besonderheit ist außerdem, dass die Rennstrecke gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Der Vertrag zweischen der Formel 1 und dem Las Vegas Strip Circuit wurde für mindestens drei Jahre unterschrieben, die Veranstalter hoffen jedoch auf eine Verlängerung zu zehn weiteren Jahren. Hier gibt es noch einmal alle Streckendetails im Überblick:

Länge : 6,201 Kilometer

: 6,201 Kilometer Renndistanz: 309.958 Kilometer

309.958 Kilometer Eröffnung: 2023

2023 Runden: 50

50 Kurven: 17

17 Rundenrekord: 1:35.490 Minuten (2023, Oscar Piastri, McLaren-Mercedes )

(lob)