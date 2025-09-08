Max Verstappen könnte der lachende Dritte sein

Max Verstappen ließ keine Zweifel. Ähnlich wie zuvor auf der Rennstrecke, als der Red-Bull-Pilot in Monza wie zu seinen besten Zeiten dominiert hatte. Ob er denn auch die Anweisung zum Platztausch so befolgt hätte wie McLaren-Rivale Oscar Piastri, war Verstappen nach seinem überlegenen Sieg gefragt worden. „Ich hätte das nicht gemacht“, antwortete der Niederländer deutlich.

Schon kurz nach der Zieldurchfahrt war Verstappen kaum mehr aus dem Lachen herausgekommen. Zum einen wegen der unerwartet überlegenen Leistung, zum anderen aber auch wegen der internen Problematik bei seinen Konkurrenten.

Lando Norris war in Monza die gesamte Zeit vor McLaren-Kollege Piastri gefahren. Als es kurz vor Schluss zum Boxenstopp ging, sorgte er sich um diese Reihenfolge. Weil Piastri eine Runde früher dran sein sollte. Das Team beruhigte ihn, es werde sich nichts ändern.

Piastri hat wenig Verständnis für die Entscheidung

Da allerdings wusste noch niemand, dass der Boxenstopp bei Norris schiefgehen würde. Der vordere linke Reifen passte nicht sofort, es dauerte fast fünf Sekunden, bis der Engländer weiterfahren konnte. Und plötzlich lag Piastri vor ihm.

Was tun? Der McLaren-Kommandostand entschied, dass beide Fahrer die Positionen wieder tauschen sollten. Sehr zum Unverständnis von Piastri, der sich allerdings fügte. „Wir haben doch gesagt, dass ein langsamer Boxenstopp zum Racing gehört. Ich verstehe nicht wirklich, was sich jetzt verändert hat“, funkte der Australier.

Piastri also ließ Norris überholen, was hinterher als Fairplay innerhalb des Teams bewertet wurde. Weil das Credo bei McLaren sei, dass beide Piloten den WM-Kampf Auto gegen Auto austragen sollen. Verstappen jedenfalls amüsierte das Geschehen. Könnte er doch irgendwann der lachende Dritte sein.

Piastri und Norris kämpfen um den WM-Titel. Für beide wäre es ein Premierenerfolg. 31 Punkte liegt Piastri noch vor seinem Kollegen, acht Rennen stehen noch aus. „Es geht bei uns nicht um die Nummer eins oder zwei. Wir haben zwei großartige Fahrer, die in der Lage sind, um die Meisterschaft zu fahren“, sagte Teamchef Andrea Stella.

Verstappen hat bereits 94 Zähler Rückstand auf Piastri, eine gewaltige Lücke, weshalb die Hoffnung auf einen weiteren Titel beim Niederländer nicht groß ist. Wenngleich der Sonntag von Monza als ein Tag des Umschwungs bei Red Bull gelten könnte. Lange hatte Verstappen auf einen Rennsieg warten müssen. Die Überlegenheit von McLaren gepaart mit Unzulänglichkeiten beim eigenen Dienstwagen haben lange Zeit für Chancenlosigkeit gesorgt. Jetzt aber ist der Weltmeister zurück.

Bei Red Bull hat sich die Stimmung deutlich verbessert

Red Bull hat viel verändert. Nach der Entlassung von Christian Horner hat Laurent Mekies die Rolle des Teamchefs übernommen. Er war vom kleineren Schwesterteam Racing Bulls gekommen. Und mit ihm wieder deutlich bessere Stimmung, die sogleich zu einem bemerkenswerten Erfolg führte.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatte in der Euphorie von einer „Wiedergeburt“ gesprochen. Der Österreicher galt lange als Widerpart von Horner, er dürfte eine treibende Kraft bei dessen Entlassung gewesen sein.

Marko ist zudem ein enger Vertrauter von Max Verstappen, dessen Zukunft bei Red Bull zwischenzeitlich ungewiss war. Weil ihn interne Streitereien nervten, zumal sie sportlich negative Auswirkungen hatten. Jetzt aber ist der Weltmeister wieder in der Spur. Und wer weiß, was noch alles möglich ist, sollte bei McLaren noch häufiger Uneinigkeit herrschen.