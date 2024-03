Großer Preis von Mexiko 2024 in Mexiko-City: Termine, Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Mexiko wird in Mexiko-Stadt ausgetragen. Hier gibt es Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke des Formel-1-Rennens.

Seit 1962 findet der Große Preis von Mexiko auf der Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-City statt und war seither mit einigen Unterbrechungen immer wieder Teil der Formel-1-Saison. Der Mexiko-GP hat allerdings eine traurige Vorgeschichte, denn im ersten Jahr des Events verunglückte der Mexikaner Ricardo Rodríguez bei einer Trainingsrunde tödlich. Das Rennen fand trotzdem statt - auch wenn es einige Male unterbrochen wurde. Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt 2024 die Übertragung der Formel 1. Deutsche Fans dürfen sich jedoch auch auf eine Übertragung im Free-TV freuen. Der Große Preis von Mexiko 2024 wird allerdings nicht auf RTL gezeigt.

Wann findet das Rennen in Mexiko statt? Wie sieht der Zeitplan des F1-Events aus? Und wie zeichnet sich die Strecke in Mexiko-Stadt aus? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Der Große Preis von Mexiko 2024: Termin des Rennens

Laut dem Formel 1-Rennkalender 2024 ist das Rennen in Mexiko-Stadt für Sonntag, den 27. Oktober 2024 angesetzt. Das Rennen soll um 21.00 Uhr nach Mitteleuropäischer Zeit losgehen.

Mexiko-GP 2024: Zeitplan und Uhrzeiten der

Bevor das Hauptrennen am Sonntag, dem 27. Oktober 2024 stattfindet, haben die Teilnehmer an drei Terminen die Chance sich für das Qualifying vorzubereiten. Dieses findet am Samstag, dem 26. Oktober 2024 statt und ist entscheidend für die Aufstellung im Hauptrennen. Die Piloten müssen sich an diesem Termin beweisen, um eine gute Startposition im Hauptrennen zu sichern. Die Position kann durchaus entscheidend für den Ausgang des Rennens sein.

Hier gibt es den Zeitplan und die Uhrzeiten der Mexiko-GP 2024 in einer Übersicht:

1. Training: Freitag, 25. Oktober 2024 ab 20.30 Uhr

2. Training: Samstag, 26. Oktober 2024 ab 0 Uhr

3. Training: Samstag, 26. Oktober 2024 ab 19.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 26. Oktober 2024 ab 23.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 27. Oktober 2024 ab 21.00 Uhr

Mexiko-GP 2024: Das ist die Strecke in Mexiko-Stadt

Nach der Eröffnung im Jahr 1962 fand der Mexiko-GP bis 1970 statt. Dann folgte eine sechzehnjährige Pause bevor das Event 1986 wieder begann. Allerdings ging es nur bis 1992 weiter, denn dann folgte abermals eine lange Pause bis 2015. Seit 2015 fand der Große Preis von Mexiko, mit der Ausnahme von 2020 aufgrund von Covid-19, weiterhin in Mexiko-Stadt statt. Insgesamt wurden 20 offiziell zur Formel-1-Weltmeisterschaft zählende Rennen veranstaltet.

Die Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt hat sich im Laufe der Zeit verändert. In den Anfangsjahren war die Länge einer Rennrunde genau 5 Kilometer lang. Ab 1996 wurde auf einer umgebauten Strecke mit einer Länge von 4,421 Kilometern gefahren, wobei zwischen 2002 und 2005 eine modifizierte Streckenführung im Bereich der Zielkurve eingeführt wurde. 2015 wurde die Strecke erneut in den Rennkalender aufgenommen, diesmal in stark veränderter Form und mit einer Länge von 4,3034 Kilometern. Eine weitere Besonderheit des Kurses ist, dass die Rennstrecke durch das Baseball-Stadion Foro Sol verläuft und die Tribünen des Stadions auch für das Rennen genutzt werden. Zudem findet hier die Siegerehrung nach dem Rennen statt. 2023 hat Max Verstappen den Großen Preises von Mexiko gewonnen. Er hat auch die meisten Siege auf der Strecke, die durch Mexiko-Stadt führt.

Hier gibt es einige Eckdaten zur Strecke: