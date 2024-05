Formel 1: Großer Preis von Monaco 2024 - Termine, Zeitplan und Strecke

Der Große Preis von Monaco 2024 ist für die Rennfahrer aufgrund der Strecke eine besondere Herausforderung. Alle Infos rund um Strecke, Termine und Zeitplan gibt es hier.

Die Formel 1 gilt als die Königsklasse des Automobilsports. Die Rennstrecken sind auf der ganzen Welt verteilt und verlangen den Piloten einiges ab. Los ging die Saison 2024 am 2. März 2024 in Bahrain. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen blieb auf Erfolgskurs und gewann das erste Rennen. Auf Platz zwei und drei starteten Sergio Pérez und Carlos Sainz junior in die Saison. Der Niederländer Max Verstappen knüpft damit an die Erfolge der letzten Jahre an. Er wurde im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge Formel 1-Weltmeister. Auch in dieser Saison dürfte er einer der Top-Favoriten für viele Zuschauer und Zuschauerinnen sein. Die Übertragung der Formel 1 2024 übernimmt der Sender Sky. Hier können Interessierte die gesamte Weltmeisterschaft inklusive Trainings und Qualifying live verfolgen. Ein Stop der diesjährigen Saison ist wieder der Große Preis von Monaco in Monte Carlo. Zwar werden vereinzelte Rennen der Formel 1 2024 auch im Free-TV übertragen, der Grand Prix in Monaco zählt jedoch nicht dazu.

Eigentlich hat ein Grand Prix eine Mindestdistanz von 305 Kilometern. Monaco bildet hierbei jedoch eine Ausnahme. Der Circuit de Monaco ist mit nur 3,3 Kilometern die kürzeste Strecke der Formel 1. Damit ist Monaco der einzige Grand Prix bei dem das Rennen sich nur über 260,286 Kilometer erstreckt. Wann findet der Monaco-GP statt? Wie ist der Zeitplan und was muss man über die besondere Rennstrecke wissen? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Formel 1: Monaco-Grand Prix 2024 in Monte Carlo - Termin des Rennens

Der Grand Prix von Monaco steht an achter Stelle im Rennkalender der Formel-1-Saison 2024. Los geht es am 24. Mai 2024 mit dem ersten Training. Das Hauptrennen findet dann am Sonntag, dem 26. Mai 2024 um 15 Uhr statt.

Zeitplan beim Monaco-GP 2024 in Monte Carlo: Uhrzeit und Termine

Auch der Große Preis von Monaco folgt dem üblichen Ablauf bei der Formel 1. Am Freitag, dem 24. Mai 2024 geht es mit den ersten zwei Trainingseinheiten los. Am Samstag wird dann die Startaufstellung im Qualifying entschieden. Das eigentliche Rennen folgt dann am 26. Mai 2024. Hier gibt es noch einmal einen Überblick über den Zeitplan des Monaco-GP 2024:

Freitag, 24. Mai 2024: 1. Training, 13.30 - 14.30 Uhr

Freitag, 24. Mai 2024: 2. Training, 17 - 18 Uhr

Samstag, 25. Mai 2024: 3. Training, 12.30 - 13.30 Uhr

Samstag, 25. Mai 2024: Qualifying, 16 - 17 Uhr

Samstag, 25. Mai 2024: Startaufstellung, 16 - 17 Uhr

Sonntag, 26. Mai 2024: Rennen, 15 - 17 Uhr

Monaco-GP 2024 in Monte Carlo: Die Strecke

Die temporäre Rennstrecke in Monaco wird schon seit Jahren im Weltcup gefahren, viele der erfahrenen F1-Piloten kennen die Strecke sehr gut. Wie bereits erwähnt ist die Strecke in Monaco eine besondere. Laut Regelwerk der Formel 1 hat ein Grand Prix eine Mindestdistanz von 305 km. Da die Strecke des Circuit de Monaco nur 3,3 km lang ist, erstreckt sich das Rennen lediglich auf 260,286 Kilometer. Das stellt die Rennfahrer vor verschiedene technische Herausforderungen. Die Rennstrecke ist durch enge Kurven, steile Anstiege und abrupte Abfahrten geprägt. Das erfordert von den Fahrern überdurchschnittlich viel Präzision. In 78 Runden gilt es die Konzentration zu bewahren. Die Anzahl der Runden bei einem Grand Prix ist abhängig von der Länge der Strecke. Beim Grand Prix von Belgien müssen die Fahrer vergleichsweise nur 44 Runden zurückglegen. (lob)