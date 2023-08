Formel 1: Niederlande-GP 2023 in Zandvoort - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Beim GP der Niederlande 2023 treten wieder die besten Fahrer der Formel 1 gegeneinander an. Alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke gibt es hier.

Im Vergleich zu einigen anderen Rennen der Formel 1-WM ist der Große Preis der Niederlande ein relativ selten gefahrener Wettkampf. Das liegt daran, dass die Formel 1 Ende der 80er Jahre aus den Niederlanden verschwunden und ihre Rennen auf anderen Strecken gefahren ist. Diese Entscheidung kam wenige Jahre, nachdem der deutsche Rennfahrer Hans-Georg Bürger auf der GP-Strecke in Zandvoort tödlich verunglückt war. 2020 sollte das Rennen dann eigentlich für einige Zeit wieder in den Wettkampf-Kalender aufgenommen werden, doch die Corona-Pandemie machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Momentan ist die frisch sanierte Strecke jedoch wieder fester Bestandteil der Formel 1. Daher findet 2023 der Große Preis der Niederlande in Zandvoort wieder statt. Alle Infos zum Zeitplan des Rennens und der Strecke gibt es hier.

Der Zeitplan beim Niederlande-GP 2023: Die Uhrzeiten der Termine in Zandvoort

Auch ein Rennen, das nur für eine begrenzte Zeit Teil der Formel 1-WM ist, folgt denselben Regeln wie alle anderen auch. Ein Blick in den Formel-1-Rennkalender 2023 zeigt, dass auch der Niederlande-GP mit drei Trainingseinheiten startet, bevor es ins Qualifying geht und schließlich am Sonntag das eigentliche Rennen auf dem Plan steht. Für die deutschen Zuschauer ist bei allen fünf Terminen von Vorteil, dass es gegenüber unserem Nachbarstaat keine Zeitverschiebung gibt. Training, Qualifying und Rennen lassen sich also ganz einfach live verfolgen.

Das ist der Zeitplan beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort:

1. Training: Freitag, 25. August, ab 12.30 Uhr

2. Training: Freitag, 25. August, ab 16.00 Uhr

3. Training: Samstag, 26. August, ab 11.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 26. August, ab 15.00 Uhr

: Samstag, 26. August, ab 15.00 Uhr Rennen: Sonntag, 27. August, ab 15.00 Uhr

Der Große Preis der Niederlande 2023: Die Formel 1-Strecke in Zandvoort

Der Große Preis der Niederlande wurde schon immer in der kleinen Gemeinde Zandvoort an der Nordküste des Landes gefahren. Die Strecke an der Nordseeküste musste in den vergangenen Jahrzehnten jedoch regelmäßig umgebaut werden, da sie den stetig steigenden Standards des Rennsports nicht mehr genügte. Bereits Anfang der 70er Jahre wurde die Strecke aufgrund von Sicherheitsbedenken umfassend umgebaut. Doch auch nach dem Umbau kam es zu mehreren tödlichen Unfällen auf der Strecke. Mitte der 80er wurde Zandvoort dann aus dem Terminkalender der Formel 1 gestrichen und erst 2021 nach weiteren Umbauarbeiten wieder zu einem festen Austragungsort.

Da der Niederlande-GP so lange nicht mehr Teil der Formel 1 war, werden die Streckenrekorde noch von alten Rennfahrer-Legenden wie Jim Clark oder Niki Lauda gehalten. Die Helden der vergangenen Jahre wie Sebastian Vettel konnten sich auf der Strecke leider nie beweisen. Die niederländischen Formel-1-Fans dürften sich aber darüber freuen, dass in den ersten beiden Rennen auf der neu sanierten Strecke ein Niederländer den ersten Platz belegt hat. Max Verstappen konnte sich sowohl 2021 als auch 2022 in seiner Heimat gegen die Konkurrenz durchsetzen.