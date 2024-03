Formel 1: Großer Preis der Niederlande 2024 in Zandvoort - Zeitplan und Strecke

Der Große Preis der Niederlande findet 2024 wie gewohnt in Zandvoort statt. Alle Infos zum Termin, dem Zeitplan und der Strecke gibt es hier.

Zandvoort ist bekannt für seine Strände an der niederländischen Küste und ist ein beliebter Urlaubsort. Schon seit Langem verwandelt sich die kleine Küstenstadt jedoch einmal im Jahr zur Formel-1-Hochburg und ist Gastgeber für den Großen Preis der Niederlande. Die Rennstrecke führt durch die Dünen Zandvoorts und ist bekannt für seine geringe Breite. Im letzten Jahr fuhr auch hier Max Verstappen als erster ins Ziel. Der Niederländer visiert in diesem Jahr den vierten Weltmeistertitel in Folge an. Ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist der Grand Prix in den Niderlanden. Wann findet dieser statt? Was ist der Zeitplan und was muss man über die Strecke wissen?

Formel 1: Niederlande-GP 2024 in Zandvoort- Der Termin

Der Grand Prix in den Niederlanden ist laut Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 für den 25. August 2024 angesetzt. In der Stadt wurde jedoch auch abseits des eigentlichen Rennen das Zandvoort Racefestival auf die Beine gestellt. Ab dem 14. August 2024 ist ein Rahmenprogramm mit Aktivitäten für die ganze Familie geplant. Auch für das Jahr 2025 steht schon fest, dass die Formel 1 wieder einen Halt in Zandvoort machen wird. Der Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert.

Zeitplan und Uhrzeiten beim Niederlande-GP 2024 in Zandvoort

Die Trainings vor dem Qualifying und dem Hauptrennen sind besonders wichtig für die Rennfahrer. In den drei freien Trainingsrunden können sich die Piloten mit der Strecke vertraut machen und sich auf die ganz individuellen Herausforderungen einstellen. Auch letzte technische Kleinigkeiten können je nach Wetterlage und Strecke mit dem Team angepasst werden. Das Qualifying entscheidet dann die Startreihenfolge für das kommende Rennen. In Zandvoort fällt der Startschuss für den Großen Preis der Niederlande dann am Sonntag, dem 25. August 2024 um 15 Uhr. Hier gibt es noch einmal die Übersicht:

Freitag, 23. August 2024: 1. Training, 12.30- 13.30 Uhr

Freitag, 23. August 2024: 2. Training, 16- 17 Uhr

Samstag, 24. August 2024: 3. Training, 11.30-12.30 Uhr

Samstag, 24. August 2024: Qualifying, 15 Uhr

Sonntag, 25. August 2024: Rennen 15 Uhr

Formel 1: Niederlande-GP 2024- Die Strecke in Zandvoort

Der Circuit Park in Zandvoort wurde gegen Ende des zweiten Weltkriegs gebaut. Eigentlich als "Paradestraße", damit die deutschen Besetzer nach dem Sieg eine Parade hätten abhalten können. Mit der Befreiung im Jahr 1945 war dann schon ein großes Stück der Rennstrecke gebaut. 1948 wurde der Bau des Circuit Park dann abgeschlossen und seit 1950 gehört der Große Preis der Niederlande offiziell zum Formel 1-Kalender. Die Strecke führt mitten durch die Sanddünen des kleines Küstenorts. Sie ist vor allem bekannt für ihre vielen Kurven und und schmalen Straßen. Die geringe Breite erfordert besonders viel Geschick und Vorsicht bei den Überholmanövern. 14 Kurven gilt es für die Rennfahrer pro Runde zu überwinden. Die Strecke ist 4,3 Kilometer lang und es werden 72 Runden gefahren.

Länge: 4,259 Kilometer

4,259 Kilometer Renndistanz: 306.6 Kilometer

306.6 Kilometer Eröffnung: 1948

1948 Runden: 72

72 Kurven: 14

14 Rundenrekord: 1:11,097 Minuten ( Lewis Hamilton , Mercedes , 2021)

(lob)