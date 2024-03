Formel-1-Rennkalender 2024: Termine und Zeitplan der F1-Rennen

Im Formel-1- Rennkalender 2024 sind die Termine der F1-Rennen der aktuellen Saison festgehalten. Den gesamten Zeitplan und alle Stationen gibt es hier.

Der Formel-1-Rennkalender 2024 steht fest, doch genau wie in allen anderen Sportarten kann es kurzfristig noch Änderungen am Zeitplan der aktuellen Formel 1-Saison geben. 2023 wurden kurz vor dem Rennen in Miami noch Streckendetails geändert, 2020 fanden aufgrund der Corona-Pandemie sogar mehrere Rennen auf den gleichen Strecken statt. Auch in dieser Saison kehrt die Formel 1 nicht nach Deutschland zurück, dafür stehen wieder Rennen in Shanghai und Imola auf dem Programm, die im vergangenen Jahr beide aus unterschiedlichen Gründen abgesagt werden mussten. Zu Änderungen am Rennkalender kam es außerdem aufgrund des islamischen Fastenmonats Ramadan, der am 10. März 2024 beginnt. Wie das Motorsport-Magazin berichtet, werden die Rennwochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien vorgezogen und außerdem jeweils am Donnerstag beginnen. Die Rennen werden am Samstag ausgetragen.

Über eine weitere Neuerung dürften sich vor allem deutsche F1-Fans freuen: Die Formel 1 kehrt ins Free-TV zurück - zumindest teilweise. Sieben Rennen der Saison gibt es dank einer Kooperation zwischen Sky und RTL kostenlos zu sehen. Den gesamten F1-Rennkalender mit allen Stationen und Terminen gibt es hier.

Formel-1-Rennkalender 2024: Termine und Strecken der F1-Saison 2024

Die Termine der aktuellen Formel-1-Saison stehen fest. Hier gibt es den Rennkalender 2024 im Überblick:

2. März 2024: GP Bahrain, Sachir, Rennen: 16.00 Uhr

9. März 2024: GP Saudi-Arabien , Dschidda , Rennen: 18.00 Uhr

24. März 2024: GP Australien, Melbourne , Rennen: 05.00 Uhr

, Rennen: 05.00 Uhr 7. April 2024: GP Japan , Suzuka, Rennen: 07.00 Uhr

, Suzuka, Rennen: 07.00 Uhr 21. April 2024: GP China, Schanghai , Rennen: 08.00 Uhr

, Rennen: 08.00 Uhr 5. Mai 2024: GP USA , Miami , Rennen: 21.30 Uhr

, , Rennen: 21.30 Uhr 19. Mai 2024: GP Italien , Emilia-Romagna, Imola , Rennen: 15.00 Uhr

, Emilia-Romagna, , Rennen: 15.00 Uhr 26. Mai 2024: GP Monaco, Monte Carlo , Rennen: 15.00 Uhr

, Rennen: 15.00 Uhr 9. Juni 2024: GP Kanada , Montreal , Rennen: 20.00 Uhr

, , Rennen: 20.00 Uhr 23. Juni 2024: GP Spanien , Barcelona , Rennen: 15.00 Uhr

, , Rennen: 15.00 Uhr 30. Juni 2024: GP Österreich , Spielberg, Rennen: 15.00 Uhr

, Spielberg, Rennen: 15.00 Uhr 7. Juli 2024: GP Großbritannien , Silverstone, Rennen: 16.00 Uhr

, Silverstone, Rennen: 16.00 Uhr 21. Juli 2024: GP Ungarn, Hungaroring, Rennen: 15.00 Uhr

28. Juli 2024: GP Belgien, Spa-Francorchamps , Rennen: 15.00 Uhr

, Rennen: 15.00 Uhr 25. August 2024: GP Niederlande, Zandvoort , Rennen: 15.00 Uhr

, Rennen: 15.00 Uhr 1. September 2024: GP Italien , Monza , Rennen: 15.00 Uhr

, , Rennen: 15.00 Uhr 15. September 2024: GP Aserbaidschan , Baku , Rennen: 13.00 Uhr

, , Rennen: 13.00 Uhr 22. September 2024: GP Singapur , Singapur , Rennen: 14.00 Uhr

, , Rennen: 14.00 Uhr 20. Oktober 2024: GP USA , Austin , Rennen: 21.00 Uhr

, , Rennen: 21.00 Uhr 27. Oktober 2024: GP Mexiko , Mexiko-Stadt , Rennen: 21.00 Uhr

, , Rennen: 21.00 Uhr 3. November 2024: GP Brasilien, Sao Paulo , Rennen: 18.00 Uhr

, Rennen: 18.00 Uhr 24. November 2024: GP Las Vegas , Rennen: 07.00 Uhr

, Rennen: 07.00 Uhr 1. Dezember 2024: GP Katar , Lusail, Rennen: 19.00 Uhr

, Lusail, Rennen: 19.00 Uhr 8. Dezember 2024: GP Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi , Rennen: 14.00 Uhr

Auch 2024 gibt es kein Formel 1-Rennen in Deutschland

2020 fand zum letzten Mal ein Formel 1-Rennen in Deutschland statt. Die Covid-19-Pandemie hatte den Rennkalender damals völlig durcheinander gebracht - viele Rennen wurden abgesagt, da Länder ihre Einreisebestimmungen änderten oder vorgegebenen Maßnahmen an der Rennstrecke nicht adäquat umgesetzt werden konnten. So wurde nach sieben Jahren der Nürburgring erstmals wieder zum (Ersatz-)Schauplatz der Formel 1.

Auf absehbare Zeit werden jedoch keine Rennen in Deutschland stattfinden, was verschiedene Gründe hat. Zum einen hat die Formel 1 in den vergangenen Jahren eine Expansion in andere Länder angestrebt, wovon vor allem die USA profitierten - es finden 2023 erneut drei Rennen in den Vereinigten Staaten statt. Zum anderen konnten sich die deutschen Rennstreckenbetreiber nicht mit dem Formual One Management (FOM) einigen. Formel-1-Chef Stefano Domenicali äußerte gegenüber der Bild am Sonntag, dass er zwar gerne nach Deutschland zurückkehren würde, es aber für beide Seiten passen müsse: "Wir verlangen keine 100 Millionen Euro für einen Grand Prix – aber wir sind auch nicht die Wohlfahrt. Ein Grand Prix muss sich auch für uns lohnen." Wann es ein deutsches F1-Comeback geben wird, bleibt abzuwarten.

Streckenverträge in der Formel 1: Wie lange haben die Rennschauplätze einen Vertrag?

Im vergangenen Jahr hat Spielberg den Vertrag mit der Formel 1 bis 2030 verlängert. Wie sieht es bei den anderen Rennstrecken aus? Hier der Überblick: