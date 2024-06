Formel 1: Großer Preis von Spanien 2024 in Barcelona - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der große Preis von Spanien 2024 ist das zehnte Rennen der Formel-1-Saison. Hier gibt es Infos rund um Termine, Zeitplan und zur Strecke in Barcelona.

Der Große Preis von Spanien, Gran Premio de España auf Spanisch, gehört seit 1951 fest zum Formel-1-Rennkalender. Obwohl kein Schauplatz in Deutschland als Rennstrecke in der diesjährigen Formel-1-Saison zum Einsatz kommt, können sich deutsche Zuschauer immerhin auf einige Übertragungen im Free-TV freuen.

Der Grand Prix von Spanien zählt zu den ältesten noch stattfindenden Veranstaltungen weltweit. 2013 feierte die Veranstaltung ihr hundertjähriges Jubiläum. Es wurde einige Male durch Kriege und andere Probleme unterbrochen, doch ist seit den 70er Jahren fester Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft. Auch 2024 wird die Kult-Strecke in Barcelona Teil des Wettbewerbs. Der Sieger des Spanien-GP in 2023 war Max Verstappen, der durch diesen Sieg seinen 40. Grand Prix gewann. Im Jahr 2015 stellte Max Verstappen den Rekord als jüngster Formel-1-Pilot aller Zeiten auf.

Doch wann findet das Rennen in 2024 statt? Hier finden Sie Informationen rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke des diesjährigen Grand Prix-Rennens in Barcelona.

Großer Preis von Spanien 2024 in Barcelona: Termin des Rennens

Das Hauptrennen beim Großen Preis von Spanien 2024 ist für Sonntag, den 23. Juni 2024 angesetzt. Nach dem Rennen in Barcelona gastiert die Formel 1 am 30. Juni 2024 in Österreich. Für die Übertragung der Formel 1 ist der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Der Anbieter zeigt alle Rennen der Saison in voller Länge.

Großer Preis von Spanien 2024: Zeitplan und Uhrzeiten

Es geht los am Freitag, dem 21. Juni 2024 mit den Trainingsrunden. Diese finden jeweils bis zum 22. Juni in drei verschiedenen Runden statt. Die Qualifikationsrunde, die für das Hauptrennen entscheidend ist, ist für den Samstag, dem 22. Juni 2024 angesetzt bevor das Hauptrennen am Sonntag stattfindet. Hier finden Sie die Termine und Uhrzeiten des Großen Preis von Spanien 2024 in einer Übersicht zusammengefasst:

Freitag, 21. Juni 2024: 1. Training, 13.30 - 14.30 Uhr

Freitag, 21. Juni 2024: 2. Training, 17 - 18 Uhr

Samstag, 22. Juni 2024: 3. Training, 12.30 - 13.30 Uhr

Samstag, 22. Juni 2024: Qualifikation, 16 - 17 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2024: Rennen, ab 15 Uhr

Großer Preis von Spanien 2024: Die Strecke in Barcelona

Der Grand Prix Barcelona wird seit 1991 auf der 4,655 Kilometer langen Strecke namens Circuit de Barcelona-Catalunya ausgetragen, die sich etwa 20 km nordöstlich von Barcelona befindet. Die Rennstrecke liegt in der Nähe des kleinen Ortes Montmeló. Sie hat sich nicht nur als Schauplatz aufregender Rennen etabliert, sondern auch als bevorzugter Ort für Testfahrten. Ihre Vielseitigkeit bietet den Teams und Fahrern umfassende Testmöglichkeiten und dient gleichzeitig als wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit der Autos im Verlauf der Saison.

Die Strecke zeichnet sich durch eine vielseitige Mischung aus schnellen Kurven und langsameren Abschnitten aus, die von den Fahrern höchste Präzision und von den Autos eine ausgewogene Aerodynamik erfordern. Die größte Herausforderung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist das Überholen. Historisch gesehen wurden über 90 Prozent der Formel-1-Rennen in Barcelona von einem Startplatz aus der ersten Reihe gewonnen, was die entscheidende Rolle der Performance in den Qualifikationsrunden betont. Die Strecke ist bis 2026 der Rennschauplatz des Großen Preis von Spanien.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Barcelona im Überblick: