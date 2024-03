Formel 1: Grand Prix in Abu Dhabi 2024 - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Grand Prix in Abu Dhabi markiert in der Formel 1 das Saisonfinale 2024. Hier gibt es alle Infos zum Rennen rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke.

Mit dem Großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi 2024 steigt das Finale der Formel-1-Saison. Zwischen 2009 und 2010 sowie seit 2014 wird auf dem Yas Marina Circuit das Saisonfinale der Formel-1-WM ausgefahren. Doch was genau erwartet die Zuschauer bei dem Rennen? Welche Termine und Uhrzeiten stehen im Zeitplan? Und welche Besonderheiten bietet der Yas Marina Circuit? Alle Infos zum Saisonabschluss der Formel 1 gibt es hier.

Formel 1-Termine 2024 in Abu Dhabi: Wann findet das Rennen statt?

Das Rennwochenende in Abu Dhabi startet am Freitag, dem 6. Dezember, mit dem freien Training. Am Samstag, dem 7. Dezember, folgt das Qualifying, bei dem die Startaufstellung ermittelt wird. Das große Finale der Formel-1-Saison 2024 beginnt dann am Sonntag, dem 8. Dezember, um 14 Uhr.

Zeitplan beim GP in Abu Dhabi 2024: Uhrzeit des Rennens in Abu Dhabi

Laut dem Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 14 Uhr deutscher Zeit. Es gibt eine Zeitverschiebung von drei Stunden zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, daher ist es vor Ort 17 Uhr, wenn die fünf roten Ampeln zum Rennstart erlöschen.

Hier ist der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate im Überblick:

1. Training: Freitag, 6. Dezember 2024 ab 10.30 Uhr

2. Training: Freitag, 6. Dezember 2024 ab 14 Uhr

3. Training: Samstag, 7. Dezember 2024 ab 11.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 7. Dezember 2024 ab 15 Uhr

Rennen: Samstag, 8. Dezember 2024 ab 14 Uhr

Für die Übertragung der Formel 1 ist 2024 der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Der Anbieter überträgt alle Rennen der Saison einschließlich der Trainings- und Qualifyingsessions in voller Länge. Dank einer Vereinbarung mit RTL können Zuschauer 2024 jedoch auch wieder mehr Formel-1-Rennen im Free-TV erleben: Sieben Rennen werden kostenlos im linearen TV-Programm ausgestrahlt.

Formel 1 in den VAE: Alle Infos zur Strecke in Abu Dhabi

Der Yas Marina Circuit auf Yas Island erstreckt sich laut dem Motorsport-Magazin über 5,281 Kilometer und wird zum 16. Mal Austragungsort des VAE-GP sein, dem letzten Rennen der Saison. Die Gesamtstrecke beträgt 306,298 Kilometer, die über 58 Runden erreicht werden. Diese Strecke ist für einige interessante Merkmale bekannt und markiert seit 2014 das Saisonfinale in der Formel 1.

Das Rennen beginnt bei Tageslicht und endet im Dunkeln, wobei Tausende von Flutlichtern die Strecke beleuchten. Die Temperaturunterschiede während des Rennens sind erheblich und erfordern entsprechende Anpassungen an den Fahrzeugen.

Aber auch die Strecke des Yas Marina Circuit selbst bietet einige Besonderheiten: Sie verfügt über eine 1,2 Kilometer lange Gerade, welche die längste im Formel-1-Kalender ist. Kurve fünf ist eine Haarnadel, bei der die Auslaufzone direkt unterhalb der Zuschauertribüne liegt. An dieser Stelle müssen die Fahrer von einer Geschwindigkeit von fast 300 km/h stark abbremsen. Ebenfalls bemerkenswert ist die Boxenausfahrt, die durch einen Tunnel verläuft.

Max Verstappen dominiert seit 2020 ungeschlagen auf dem Yas Marina Circuit und könnte mit einem weiteren Sieg Lewis Hamilton einholen, der den Grand Prix bereits fünf Mal gewonnen hat.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten zur Rennstrecke in Abu Dhabi noch einmal im Überblick: