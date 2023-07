Verstappen gewinnt den Großen Preis von Belgien

Max Verstappen bleibt an der Spitze der Formel 1. In Spa gewann der Niederländer den großen Preis von Belgien. Auch sein Teamkollege Sergio Pérez fuhr erfolgreich.

Max Verstappen hat seine Siegesserie in der Formel 1 ausgebaut. Der zweimalige Champion gewann am Sonntag auch den Großen Preis von Belgien. Mit dem achten Saisonerfolg nacheinander liegt der 25 Jahre alte Red-Bull-Star nur noch einen Sieg hinter der Rekordmarke von Sebastian Vettel, der 2013 im Red Bull neunmal in Serie gewonnen hatte.

Doppeltreppchen für Redbull in Spa

Zweiter auf dem über sieben Kilometer langen Kurs in Spa-Francorchamps wurde Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, auf Rang drei kam Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Haas den 18. Platz.

Im WM-Klassement führt Verstappen, der am Samstag auch das Sprintrennen gewonnen hatte, vor der Sommerpause und seinem Heim-Grand-Prix Ende August in den Niederlanden mit 125 Punkten vor dem Mexikaner Pérez. (dpa)

