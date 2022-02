Vor dem Saisonstart: Sebastian Vettels Testfahrt ins Ungewisse

In Barcelona testen die Rennställe ihre komplett neu konstruierten Boliden. Vettels Team Aston Martin geht gewagte Wege. Er selbst zeigt eine klare Meinung zum Krieg in der Ukraine.

Funkstille herrschte wochenlang nach dem dramatischen Saisonfinale der Formel 1 mit dem glücklicheren Ende für Max Verstappen. Der bezwungene Lewis Hamilton tauchte ab und bald kamen Gerüchte auf, der zum Ritter geschlagene Brite werde sich auf sein Mode-Label konzentrieren und mit dem Auto höchstens zum Einkaufen fahren.

Doch der 37-Jährige denkt nicht an Rückzug. Der siebenfache Weltmeister nimmt einen neuen Anlauf auf den achten Titel. Dann wäre er alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher. Angriffslustig formulierte Hamilton bei der Präsentation des neuen Mercedes: „Wenn ihr glaubt, dass ihr in den letzten Rennen 2021 den besten Hamilton aller Zeiten gesehen habt, dann wartet mal ab, was in diesem Jahr kommt.“

Saisonauftakt der Formel 1: Viel Arbeit für die Konstrukteure

Markige Worte. Andererseits: Wer sich gegen „Mad Max“ Verstappen behaupten will, muss mindestens so aggressiv die Brust rausstrecken wie der neue Weltmeister aus Holland. Noch sind es einige Tage hin bis zum Saisonauftakt der Formel 1 am 20. März in Bahrain. Der Winter bescherte den Ingenieuren arbeitsreiche Tage. Die Königsklasse des Motorsports hat sich – wieder einmal – ein neues Reglement gegeben. Fast alles ist neu, was in der Theorie die Dominanz der Platzhirsche Mercedes und Red Bull beenden soll. In der Praxis, so lehrt die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, konstruieren doch wieder die Top-Teams den schnellsten Renner. Die Aerodynamik, das Fahrwerk, die Reifen (18 statt 13 Zoll) und der Motor (mit der Beimischung von zehn Prozent Bio-Kraftstoff verlieren die Aggregate rund 20 PS an Leistung) folgen neuen Rahmenbedingungen.

Zudem soll ein Kostendeckel die Hinterbänkler ein wenig nach vorne spülen. Eine neue Ära soll anbrechen in der Formel 1, die in der vergangenen Saison eine Wiederauferstehung feierte. Trotz der Corona-Pandemie stieg das Interesse an den Boliden vor allem auch in der jüngeren Generation, befeuert selbstverständlich durch den Kampf alt gegen jung, Rekordweltmeister gegen Vordrängler, Hamilton gegen Verstappen.

Vettel und Schumacher blicken nur nach vorne

Sportlich auf der Stelle traten die deutschen Piloten. Der Blick geht deshalb nur nach vorne. Bei den augenblicklichen Testfahrten in Barcelona wollen Sebastian Vettel und Mick Schumacher nur drei Dinge: Lernen, lernen und lernen.

Auf die Herausforderungen des Reglements hatte Vettels Team Aston Martin eigenwillige Antworten. Während Mercedes und Ferrari ihre Nase extrem weit nach unten ziehen, sitzt die Schnauze an Vettels neuem Dienstwagen AMR22 weit oben. Das umstrukturierte und deutliche vergrößerte Design-Team der britischen Traditionsmarke ging auch bei den Seitenkästen neue Wege. Aus über 15 (nun wieder erlaubten) Kiemen tritt die Luft aus. Die Kühleinlässe sind dafür erstaunlich klein. „Entweder wir haben ein gutes Auto von Beginn an, oder müssen richtig auf das reagieren, was wir auf die Räder gestellt haben“, hatte der Heppenheimer bei der Präsentation des Aston Martin gesagt. In Spanien gilt es, zwischen Mittwoch und Freitag so viele Testkilometer wie möglich abzuspulen. Die eigene Neukonstruktion muss in die richtige Richtung gelenkt werden. Und gewiss aktiviert jedes Team seine Spionageabteilung, die freilich nicht so heißt, um zu filmen und zu fotografieren, welche Lösungen die Konkurrenz für das neue Regelwerk findet.

Die Fahrer starten mit radikal neue Autos in die neue Saison

Die Verunsicherung ist noch groß. „Wir leben derzeit in einer Mischung aus Zuversicht und Besorgnis. Denn beim Schritt zu diesen radikal neuen Autos 2022 kannst du die eigene Arbeit einschätzen, aber du hast keine Ahnung, was die Konkurrenz gemacht hat“, sagte Aston Martin-Technikchef Andy Green gegenüber speedweek.com und bringt damit die Gefühlswelt aller zehn Rennställe auf den Punkt.

Teambesitzer Lawrence Stroll investiert in seine Mannschaft. Eine neue Formel-1-Fabrik von Aston Martin entsteht in Silverstone und wird 2023 fertig. Der neue Windkanal soll ab 2024 genutzt werden. Stroll will Schritt für Schritt in Richtung Gipfel klettern. „Wer klettern will, muss besser abschneiden als im Vorjahr“, merkte Vettel an, der 2021 in der WM-Wertung auf Platz zwölf gelandet war.

Bei den Ausfahrten in Barcelona bis einschließlich Freitag geht es darum, den Wagen standfest zu bekommen und technische Probleme so weit wie möglich auszusortieren. Die zweiten und letzten Testtage vom 10. bis 12. März auf dem Auftaktkurs von Sachir geht es dann um Geschwindigkeit. Erst dann werden die Rennställe mehr Karten aufdecken. Wirklich aufschlussreich wird jedoch erst das Qualifying für den GP von Bahrain am 19. März sein.

Wegen des Krieges in der Ukraine: Vettel fährt nicht in Russland

In Barcelona präsentierte sich der vierfache Weltmeister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zwischen den Tests gewohnt meinungsstark. Der Krieg in der Ukraine war auch dort ein Thema. Ein Start beim Großen Preis von Russland in dieser Saison kommt für ihn nicht infrage. „Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hin sollte, und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren“, sagte der 34-Jährige. Der Große Preis von Russland steht am 25. September im Rennkalender.

Vettel sei „schockiert“ über den Einmarsch in der Ukraine und fuhr sichtlich bewegt fort: „Es tut mir sehr leid für die Unschuldigen, die ihr Leben verlieren und aus dummen Gründen und wegen einer komischen und verrückten Führung getötet werden.“ Die Formel-1-Spitze gibt sich diplomatischer und hatte bereits mitgeteilt, „zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen“ abzugeben.