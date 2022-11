Warum im Weltmeister-Team Red Bull Zoff herrscht

Der Ärger um die missachtete Teamorder in Brasilien wirkt bei Red Bull nach. Max Verstappen spricht von Hass im Netz gegen seine Familie. Im Training ist er der Schnellste.

Max Verstappen hat seine Qualitäten. Zweifelsfrei. Auf der Rennstrecke ist der Niederländer gewaltig schnell. So schnell, dass er in dieser Saison sehr frühzeitig seinen zweiten WM-Titel einfuhr. Das sorgt dafür, dass das abschließende Rennen am Sonntag (14 Uhr) mehr für emotionale Momente denn für sportliche Entscheidungen genutzt werden kann. Für das deutsche Formel-1-Duo Sebastian Vettel und Mick Schumacher wird die Zeitenhatz in der Wüste zu einer Abschiedsveranstaltung aus der Formel 1. Für Vettel voraussichtlich für immer, für Mick Schumacher vorübergehend. Sein Aus beim Team Haas soll nicht das Ende der Formel-1-Karriere sein.

Verstappen dagegen fährt weiter. Er hat noch große Ziele. Wieder den WM-Titel, wieder Mercedes und Ferrari ärgern. Im Freien Training am Freitag war er der Schnellste vor Mercedes-Pilot George Russell. Sebastian Vettel landete auf Rang zwölf, Mick Schumacher auf Platz 17. Wenig Überraschendes also. Verstappen mal wieder schnell, aber dennoch in der Kritik. Vor allem im zwischenmenschlichen Bereich gibt es immer wieder mal Misstöne.

Max Verstappen verweigert Team-Anweisung

Wie zuletzt vor einer Woche in Brasilien, als ihm eine Aufforderung seines Teams in der letzten Runde als nicht verpflichtend vorkam und er sich weigerte, Folge zu leisten. Die Red-Bull-Verantwortlichen hatten ihn gebeten, doch bitte Teamkollege Sergio Perez vorbeifahren zu lassen, damit der im Kampf um den Vizeweltmeistertitel mehr Punkte sammeln kann. Verstappen weigerte sich, mit dem Hinweis, dass er dafür gute Gründe habe. Und dass er das schon häufiger betont habe und man ihn doch bitte mit solchen Wünschen in Ruhe lassen sollte. Eine knallharte Aussage, die sich selbst ein Weltmeister nicht ohne Weiteres leisten kann. Kollege Perez, der im Titelkampf vor einem Jahr ein wichtiger und loyaler Helfer war, ärgerte sich entsprechend. „Das zeigt, wer er wirklich ist“, raunzte er hinterher in die Mikrofone.

Es gibt Diskussionsbedarf bei Red Bull: Sergio Perez (links) und Max Verstappen. Foto: Eugene Hoshiko/AP, dpa

Wenige Tage später soll der Konflikt behoben sein. Sagte Verstappen zumindest in Abu Dhabi. „Nach dem Rennen hatten wir eine gute Diskussion, wir haben alles auf den Tisch gelegt und alles wurde gelöst“, meinte er. Sein Team räumte ein, ebenfalls nicht ideal gehandelt zu haben. Eine solche Situation sei vorher nicht besprochen worden. Zumal die Aufforderung erst in der letzten Kurve des Rennens an den Starpiloten ging. „Das brachte Max, der immer ein offener und fairer Teamplayer war, in eine kompromittierende Situation mit wenig Zeit zum Reagieren, was nicht unsere Absicht war“, verkündete das Red-Bull-Team. Für Sonntag versprach Verstappen Besserung. „Wenn sich die Gelegenheit bietet, als Team zu helfen, dann werden wir das sicher tun“, versicherte er.

Im Internet gab es viele Drohungen gegen Max Verstappen

Die Folgen waren für den 25-Jährigen in den vergangenen Tagen gravierend. In den sozialen Medien wurden er, aber auch seine Familie stark angegriffen. „All die Dinge, die ich gelesen habe, sind ziemlich ekelhaft, und mehr noch, als man angefangen hat, meine Familie anzugreifen“, sagte der Niederländer. Es habe Drohungen gegen Schwester, Mutter, Freundin und seinen Vater Jos gegeben. „Für mich geht das viel zu weit, wenn man noch nicht einmal die Fakten kennt, was wirklich passiert ist“, sagte Max Verstappen. Und: „Wenn man ein Problem mit mir hat, ist das in Ordnung, aber auf meine Familie loszugehen, ist einfach inakzeptabel.“ (mit dpa)

