Formel 1

15:00 Uhr

Wenn das Endergebnis etwas länger dauert

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

So viele nachträgliche Strafen wie beim Rennen in Spielberg hat es in der Formel 1 noch nie gegeben. Das Rennen in Österreich wird im Nachgang zur Farce.

Stell dir vor, das Rennen ist beendet, und keiner weiß, wer eigentlich gewonnen hat? Die moderne Formel 1 macht es vor. Im österreichischen Spielberg waren die Beiträge über Sieger und Verlierer geschrieben und gesendet, die Radioreporter hatten ihre Berichte abgesetzt. Unmittelbar nach dem Rennen räumten die Rennställe ihre Garagen und beluden ihre LKW. Ab auf die Straße. Schließlich müssen ab Mittwoch die Riesentrucks im englischen Silverstone stehen, wo bereits am kommenden Wochenende der nächste Lauf steigt. Um 21.45 Uhr war es längst dunkel in der Steiermark und alle auf dem Heimweg. Nicht mehr weit vor Mitternacht verkündete der Automobil Weltverband Fia dann doch das offizielle Endergebnis. Die an Kuriositäten gewiss nicht arme Formel 1 war um eine Episode reicher. Großer Preis von Österreich: Noch nie dagewesenes Strafen-Chaos Was war geschehen? Weil rund 1200 Fälle mit dem Vorwurf des unerlaubten Verlassens der Strecke überprüft werden mussten, kam es im Nachgang des Großen Preises von Österreich zu einem noch nie dagewesenen Strafen-Chaos. Allein acht Fahrer wurden im Regel-Wirrwarr nachträglich sanktioniert. Rekordweltmeister Lewis Hamilton oder Carlos Sainz verloren dabei WM-Punkte, weil sie mehrfach nicht innerhalb der Fahrbahnmarkierungen geblieben waren. Seit dem Freitag hatten die Piloten im Bemühen, die Ideallinie zu finden, immer wieder die weiße Streckenmarkierung überfahren. Das Problem: Sobald alle vier Räder die Fahrbahnmarkierung überschreiten, ist das verboten. Nirgendwo sei es so schwer, innerhalb der Pistengrenzen zu bleiben wie in der Steiermark, hatte Weltmeister Max Verstappen frühzeitig beklagt. Wenn die Reifen heiß werden, rutscht der Bolide leicht von der Ideallinie. Das Dilemma liegt darin, dass die Piloten es nicht spüren, wenn sie die weiße Linie überqueren. Abhilfe bringt wohl nur eine radikale Methode. Künftig sollen in Spielberg hohe Kerbs, Kiesbetten oder Randsteine dafür Sorgen, dass eine Regelübertretung fatale Folgen hat. Wer sich das Auto nicht ruinieren will, steuert brav innerhalb der Markierung. Was bei Hänschen funktioniert, klappt auch bei Hans: Lernen durch Schmerzen. Immerhin blieb Österreich-Sieger Max Verstappen ohne Strafe. Der Weltmeister ist derzeit so haushoch überlegen, dass er auch ohne Schummeln die Konkurrenz abhängt. Lesen Sie dazu auch Formel 1 Verstappen fährt konkurrenzlos und holt 100. Formel-1-Sieg für Red Bull

Formel 1 Der bitterste Tag für Rennfahrer Lewis Hamilton

Formel 1 Wie Mercedes zurück in die Erfolgsspur findet Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen