Wie Routinier Fernando Alonso ganz Spanien begeistert

Alonso scheint in dieser Formel-1-Saison der einzige Fahrer zu sein, der Red Bull ärgern könnte. Das ist eine Überraschung, fuhr sein Aston-Martin-Team doch zuletzt hinterher.

Wahrscheinlich war Sebastian Vettel der Wegbereiter. Könnten zumindest jene behaupten, die es gut mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer meinen. Andere könnten einwerfen, warum nur dieser Vettel ständig hinterhergefahren ist ohne Aussicht auf vordere Platzierungen. Vettel hat nach der vergangenen Saison seine Karriere in der Formel 1 beendet. Seitdem genießt er das Privatleben, engagiert sich für die Umwelt und steigt in ein Segelprojekt ein.

Ist Alonso ein besserer Fahrer als Sebastian Vettel?

Sein Nachfolger bei Aston Martin zeigt in diesem Jahr, dass die grünen Renner durchaus zu etwas zu gebrauchen sind. Dass sie Plätze auf dem Podest ermöglichen. Ist Fernando Alonso wirklich ein so viel besserer Fahrer als Vettel? Wohl nicht, wenngleich die Ergebnisse des Spaniers tatsächlich überraschen. Er kämpft an der Spitze mit, was Vettel in seinen Aston-Martin-Zeiten nie vergönnt war.

Am Sonntag bei Alonsos Heimrennen in Barcelona wird ein Fan-Auflauf erwartet, als gäbe es Spaniens WM-Titel im Fußball zu feiern. Der 41-Jährige wird verehrt und gefeiert. In diesem Jahr erst recht. Zweimal war der Spanier Weltmeister geworden, glaubt man Experten, verhinderten nur unglückliche Umstände, dass es nicht deutlich mehr Titel sind. Alonso ist einer der besten Fahrer in der anspruchsvollsten Motorsportklasse, hatte aber bei seiner Teamauswahl nicht immer Glück.

Vettel hat Aston Martin in die Spur gebracht

In dieser Saison scheint das anders. Aston Martin hat sich entwickelt, das Auto ist schneller und zuverlässiger geworden. Vielleicht, weil Vettel geholfen hat, es in die richtige Spur zu bringen. Profitieren kann er davon nicht mehr. Dieses Vergnügen hat Fernando Alonso, der auf seine alten Formel-1-Tage der einzige Pilot zu sein scheint, der Max Verstappen und Red Bull ärgern könnte. Womöglich wird Vettel mit etwas Wehmut auf Alonsos Erfolge blicken. Vor einer Woche war Vettel beim Rennen in Monte Carlo zu Gast. Erstmals war er nach seinem Rücktritt an der Strecke. Bis zum Rennen ist er nicht geblieben. Es war nur ein Kurzbesuch in seine Vergangenheit. Die Gegenwart von Aston Martin heißt Fernando Alonso.

