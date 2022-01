Mercedes will sich erfolgreich aus der Formel E verabschieden

Die Formel E startet am Freitag in ihre achte Saison - in verkleinerter Form. Zwei bekannte Hersteller sind bereits weg, Mercedes folgt in diesem Jahr.

Zwei große deutsche Hersteller sind ausgeschieden. Audi und BMW haben sich aus der Formel E verabschiedet. Für sie hatte die vollelektrische Rennserie als Plattform ausgedient. Mercedes wird in dieser Saison, die am Freitag in Saudi-Arabien unter Flutlicht startet, noch dabei sein. Dann ist aber auch für den Stuttgarter Hersteller Schluss.

Das Starterfeld hat sich in der achten Saison der Formel E verkleinert. Zuletzt waren 24 Autos und Fahrer dabei, nun sind es noch 22. Neu wird auch das Format in der Qualifikation sein, in dem die Piloten nach der Gruppenphase in Kopf-an-Kopf-Duellen gegeneinander antreten. Gewohnt ist dagegen mittlerweile der Auftakt in Diriyya, einem Vorort von Riad. Bereits zum vierten Mal starte die Formel E in Saudi-Arabien in die Saison – und das mit zwei Rennen unter Flutlicht.

Riad war vor einem Jahr die Basis für den Titel

Titelverteidiger Nyck de Vries war vor einem Jahr erfolgreich gestartet. Riad war die Basis für seinen späteren Erfolg. „Natürlich ist es ein schönes Gefühl, als amtierende Champions in das Wochenende zu gehen. Andererseits ist es ein neues Jahr, eine neue Saison und das bedeutet, dass alles von vorne beginnt – für jeden, nicht nur für uns. Allem voran bin ich aber heiß darauf, wieder Rennen zu fahren. Ich fühle mich bereit, um mich den Herausforderungen zu stellen“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem Start.

Drei deutsche Fahrer starten in der Formel E

Drei deutsche Stammfahrer sind in der neuen Saison dabei. Für Porsche André Lotterer und Pascal Wehrlein. Beide haben schon viel Erfahrung in der Rennserie gesammelt. Wehrlein fuhr zudem bereits in der Formel 1, im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) hatte er 2015 den Titel geholt. Dritter im Bunde ist Maximilian Günther, der für Nissan antreten wird. Der Oberstdorfer ist neu im Team und musste sich entsprechend erst eingewöhnen.

Der Test in Valencia sei allerdings sehr gut verlaufen, er fühle sich im Team wohl, meinte der 24-Jährige. Sein Teamkollege Sebastian Buemi weiß, wie sich Erfolge anfühlen. Der Schweizer hatte in der zweiten Saison den Titel gewonnen, seitdem fuhr er den Erfolgen hinterher. Das soll sich ändern. Buemi ist angriffslustig. Das sind aber auch die Mercedes-Piloten, die sich erfolgreich aus der elektrischen Rennserie verabschieden wollen.

