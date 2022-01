Formel E live in Saudi-Arabien: Übertragung und Termine der WM 2022

Die Formel E im Rahmen der WM 2022 geht im Januar in Saudi-Arabien los. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Termine, Uhrzeit und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Im neuen Jahr ist es wieder so weit: Die WM der Formel E geht in eine neue Runde. 16 Rennen in 12 Ländern stehen in dieser Saison auf dem Plan. Die Formel E ist eine Rennserie für Formelwagen, die einen Elektromotor haben. Geplant wird sie im Auftrag der FIA und findet seit 2014 statt.

Somit wird sie in 2022 nun zum achten Mal ausgetragen werden. Los geht es mit dem Auftakt in Saudi-Arabien Ende Januar. Insgesamt elf Teams werden in diesem Rahmen aufeinander treffen. Darunter sind auch einige sehr Berühmte, wie beispielsweise Mercedes, Porsche und Jaguar.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie Trainings, Qualifiying und die beiden Rennen selbst sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termine, Uhrzeit und Live-Übertragung im TV für Sie zusammen getragen.

Formel E WM 2022 in Saudi-Arabien: Termine und Uhrzeit

Den Formel E-Auftakt der Weltmeisterschaft 2022 in Saudi-Arabien - in Ad Diriyah um genau zu sein - umfassen insgesamt sieben Events: drei Trainings, zwei Qualifyings und zwei Rennen.

Hier haben wir Ihnen alle Termine des WM-Beginns der diesjährigen Saison in einer Übersicht zusammen gefasst:

1. Training: Donnerstag, 27. Januar 2022, 16:15 Uhr

Donnerstag, 27. Januar 2022, 16:15 Uhr 2. Training: Freitag, 28. Januar 2022, 12 Uhr

Freitag, 28. Januar 2022, 12 Uhr Qualifying I: Freitag, 28. Januar 2022, 14 Uhr

Freitag, 28. Januar 2022, 14 Uhr Rennen I: Freitag, 28. Januar 2022, 18 Uhr

Freitag, 28. Januar 2022, 18 Uhr 3. Training: Samstag, 29. Januar 2022, 11:45 Uhr

Samstag, 29. Januar 2022, 11:45 Uhr Qualifying II: Samstag, 29. Januar 2022, 14 Uhr

Samstag, 29. Januar 2022, 14 Uhr Rennen II: Sonntag, 29. Januar 2022, 18 Uhr

Übertragung der Formel E WM 2022 live im Free-TV oder Stream

Das erste Training am 27. Januar 2022 wird leider nicht im Fernsehen zu sehen sein. Erst ab dem 28.01. geht es dann mit der Übertragung los. ProSieben hat sich die Rechte gesichert und zeigt die beiden Rennen - auf die Trainings müssen Sie jedoch verzichten Dafür zeigt ProSieben MAXX die beiden Qualifyings.

Hier haben wir für Sie zusammen gefasst, wann welcher Termin übertragen wird:

Termin Datum Uhrzeit Sender Qualifying I Freitag, 28. Januar 2022 ab 13.30 Uhr ProSieben MAXX Rennen I Freitag, 28. Januar 2022 ab 17.30 Uhr ProSieben Qualifying II Samstag, 29. Januar 2022 ab 13.30 Uhr ProSieben MAXX Rennen II Samstag, 29. Januar 2022 ab 17.30 Uhr ProSieben

Formel E: Das sind die Teams der WM 2022

Insgesamt elf Teams treten bei der Weltmeisterschaft der Rennwagen mit Elektromotor 2022 an. Es wird insgesamt 22 Fahrer geben, die sich in ihren jeweiligen zugehörigen Teams miteinander messen werden - und das im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 14. August 2022.

Hier zeigen wir sie Ihnen die Teams, die gegeneinander antreten werden:

Avalance Andretti Formula E, USA Dragon / Penske Autosport, USA Envision Racing, Großbritannien Mahindra Racing, Indien Mercedes-EQ Formula E Team, Deutschland NIO 333 FE Team, China Nissan e.Dams, Frankreich Jaguar TCS Racing, Großbritannien TAG Heuer Porsche Formula E Team, Deutschland DS Techeetah, China ROKiT Venturi Racing, Monaco