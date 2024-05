Rückspiel der Bundesliga Relegation 2024: Übertragung von Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

Im Kampf um einen Platz in der 1. Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf auf den VfL Bochum. Alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Rückspiels in der Relegation 2024.

Der Start der Bundesliga-Saison 24/25 steht schon bald bevor - aber zuerst muss noch abschließend entschieden werden, welche Mannschaften jeweils in welcher der Bundesligen auflaufen werden. Während schon klar ist, dass der 1. FC Köln und Darmstadt 98 aus der 1. Bundesliga absteigen, weil sie nach 34 Spieltagen ganz am Ende der Tabelle stehen, sind die Relegationsspiele noch nicht ausgefochten. Es können sich also noch Änderungen in der Zusammensetzung der Ligen für die kommende Saison 2024/25 ergeben.

In der Bundesliga-Relegation 2024 treffen Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum aufeinander. Der Verein aus Bochum steht am Ende der Saison 23/24 auf dem 16. Platz der Bundesliga und muss deshalb darum kämpfen, auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Fußballliga auflaufen zu dürfen. In der umgekehrten Situation befindet sich Fortuna Düsseldorf, denn die Mannschaft schließt die Saison auf dem dritten Platz der 2. Fußballbundesliga ab und bekommt in der Relegation somit die Chance, für die kommende Saison aufzusteigen. Ausgefochten wird das jeweils in einem Hin- und Rückspiel.

Sie wollen wissen, wann genau das Rückspiel der Relegation zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum stattfindet und wie Sie es im TV verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum: Termin und Uhrzeit des Rückspiels in der Relegation

Um zu bestimmen, welcher Verein in der kommenden Saison in welcher Bundesliga spielt, gibt es in der Relegation sowohl ein Hin- als auch ein Rückspiel. Das Hinspiel zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf findet am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, statt. Das Rückspiel zwischen den beiden Vereinen gibt es am Montag, dem 27. Mai 2024, zu sehen. Die Übertragung startet dann um 20.30 Uhr.

Rückspiel Bundesliga Relegation 2024: Montag, 27. Mai 2024, 20.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum live im TV und Stream: Übertragung des Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2024

Während ein Großteil der regulären Bundesliga Saison 23/24 nur auf den Pay-TV-Sender Sky und DAZN zu sehen war, gibt es für die Relegation gute Nachrichten: Das Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum kann man auch kostenlos verfolgen, denn Sat.1 zeigt die Partie im Free-TV. Die Übertragung beginnt hier um 20.30 Uhr, die Halbzeitanalyse wird von Matthias Opdenhövel moderiert und als Experte fungiert Stefan Kuntz.

Wer das Spiel nicht im linearen TV ansehen möchte, kann es auch beim Sat.1-Streaminganbieter Joyn und bei ran.de verfolgen. Darüber hinaus zeigt Sky das Relegationsspiel auch im Pay-TV - wer also über ein entsprechendes Abonnement verfügt, für den kann auch dies eine Option sein.

Spiel: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum , Rückspiel Relegation zur Bundesliga 2024

gegen , zur 2024 Datum Montag, 27. Mai 2024

Montag, 27. Mai 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream : Joyn , ran.de

: , ran.de Übertragung im Pay-TV: Sky

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: Die Bundesliga Relegation 2024 im Live-Ticker

Wer die Relegation der Bundesliga live verfolgen möchte, am Montagabend aber keine Zeit hat, um vor dem Fernseher Platz zu nehmen, für den gibt es eine Alternative: den Liveticker der Augsburger Allgemeinen. Wo man die Saison über schon alle Infos zu den Bundesligaspielen bekommen hat, gibt es auch jetzt Live-Updates zum Hin- und Rückspiel in der Bundesliga Relegation 2024. Mit dem Liveticker erfahren Sie sofort von allen Freistößen, Eckbällen, roten Karten und natürlichen Toren. Außerdem gibt es zusätzliche Informationen rund um die Spiele, zum Beispiel zur jeweiligen Aufstellung der Mannschaften.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum: Bilanz der beiden Vereine

Laut fußballdaten.de standen sich Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum bereits einige Male auf dem Platz gegenüber, denn insgesamt sind hier 63 Spiele zwischen den beiden Teams verzeichnet. 22 davon gingen unentschieden aus, 24 gewann Bochum und 17 Mal war das Team aus Düsseldorf siegreich. Insgesamt steht das Torverhältnis damit 108:86 zu Gunsten der Bochumer. Das jüngste verzeichnete Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand übrigens am 22. März 2021 in der 2. Bundesliga statt. Damals gewann Bochum 3:0.

Die Statistik sieht die Mannschaft aus dem Ruhrpott also als leichten Favoriten - ob es dem VfL aber tatsächlich gelingen wird, seinen Platz in der 1. Bundesliga zu verteidigen, zeigt sich dann am 27. Mai 2024.