FC Augsburg

vor 36 Min.

FCA-Trainer Thorup verändert seine Startelf gegen Eintracht Frankfurt

Von Johannes Graf

Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg begegnen sich in der Bundesliga in einem sogenannten "Sechs-Punkte-Spiel". Kevin Mbabu und Kiristijan Jakic rücken in die Anfangself.

Themen folgen