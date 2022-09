Frankfurt - Sporting Lissabon in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Frankfurt und Sporting Lissabon treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Endlich geht es wieder richtig zur Sache - die Königsklasse des europäischen Fußballs startet Anfang September in die Gruppenphase ihrer Saison 2022/2023. Am ersten Spieltag steht unter anderem die Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon in der Champions League 2022/23 auf dem Spielpan. Hier finden Sie alle wesentlichen Zahlen und Fakten zu diesem Spiel.

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen dem Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon findet am 7. September 2022 statt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 2022/23 haben sich DAZN und Amazon Prime gesichert, die meisten Spiele des Turniers laufen auf DAZN. Das gilt auch für das Match Frankfurt vs. Sporting Lissabon, das auf DAZN übertragen wird. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Live-Ticker zum CL-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon

Falls Sie gern eine kostenlose Möglichkeit hätten, die Spiele der Champions League hautnah und in Echtzeit zu verfolgen: Bitte sehr - hier kommt unser Live-Ticker. Dort finden Sie nicht nur die Aufstellung und den aktuellen Spielstand, sondern sozusagen handgeschriebene Erlebnisberichte direkt vom Spielfeldrand - mit allen Toren, Auswechslungen, Karten jeder Farbschattierung und nicht selten dem Jubel oder den Seufzern des Kommentators.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 2022/23 zu sehen?

Champions League 22/23 live: Die Übertragung im TV oder Stream findet fast ausschließlich gegen Bezahlung statt, nämlich auf DAZN und Amazon Prime Video. Im Free-TV wird lediglich das Finale in Istanbul (10. Juni 2023) live zu sehen sein - im ZDF. Den Löwenanteil der Spiele hat sich DAZN gesichert. Jeden Dienstag können Fans in der Vorrunde und in der K.o.-Phase aber auch ein Spiel auf Amazon Prime verfolgen.

Das sind die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung am ersten Spieltag:

Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon: Bilanz und Infos

Wir betreten einen völlig neuen Kontinent: Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon sind bisher tatsächlich noch nicht ein einziges Mal auf dem grünen Rasen aneinandergeraten.

Einzeln betrachtet sieht es so aus:

Die Eintracht steht in der Bundesliga zurzeit mit fünf Punkten auf Platz 11, ihr erstes Spiel im DFB-Pokal haben die Frankfurter mit 4:0 gegen Magdeburg gewonnen.

Sporting Lissabon liegt aktuell mit vier Punkten auf Platz 13 der obersten portugiesischen Fußball-Liga NOS.