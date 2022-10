Frankfurt gegen Tottenham in der Champions League: Live-Ticker und Übertragung

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur live im TV und Stream: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker zum Spiel in der Champions League.

Die Gruppen-Hinrunde der Champions League 2022/2023 ist beinahe vorüber. In der Gruppe D wird sich beim Spiel Frankfurt gegen Tottenham zeigen, wer von beiden Platz zwei in der Gruppenwertung belegen wird. Damit entscheidet sich auch, wer gestärkt oder geschwächt in die Rückrunde einziehen wird.

Die beiden anderen Vereine in Gruppe D im Spielplan der Champions League 2022/23 sind Lissabon und Marseille. Gegen Lissabon musste Frankfurt gleich am ersten Tag eine herbe 0:3-Niederlage einstecken. Doch gegen Marseille konnte sich der Verein mit einem 1:0 beweisen. Nun geht es darum, auch noch Tottenham zu schlagen und sich den zweiten Platz in der Gruppenwertung für den Beginn der Rückrunde zu sichern.

Selbiges Ziel dürfte allerdings auch Tottenham verfolgen. Die Ergebnisse der beiden ersten Spiele in Gruppe D deuten darauf hin, dass ihnen das vielleicht leichter gelingen könnte als den Frankfurter. Denn auch wenn es den Engländern nicht arg viel anders gegen Lissabon und Marseille ergangen ist als der Eintracht, so haben sie doch weniger deutlich gegen erstere verloren (0:2) und deutlicher gegen letztere gewonnen (2:0).

Frankfurt gegen Tottenham: Termin und Uhrzeit des Spiels – Wann ist Anstoß?

Die Partie Frankfurt – Tottenham ist die letzte der Hinrunde für die beiden Vereine. Sie findet am 4. Oktober statt. Einen Vorteil haben dieses Mal die Frankfurter: Das Spiel findet im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Anstoß für das Spiel ist um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt – Tottenham in der CL: Übertragung im TV und Stream – auch im Free-TV?

Wer die Champions League 2022/2023 im Free-TV sehen möchte, der wird enttäuscht: Lediglich das Finalspiel am 10. Juni 2023 wird im ZDF übertragen. Alle anderen Spiele sind hauptsächlich bei DAZN, einige wenige auch bei Amazon Prime Video zu sehen. Selbst im bekannten deutschen Pay-TV bei Sky ist die Champions League also dieses Mal nicht zu sehen. Wer kein Abo bei DAZN abschließen möchte, hat in diesem Fall jedoch möglicherweise Glück: Das Spiel zwischen Frankfurt und Tottenham wird bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Dieser Service ist für alle Amazon-Kunden verfügbar, die Prime-Mitglied sind.

Wir haben Ihnen die Informationen zur Übertragung und Termin des Spiels Frankfurt – Tottenham hier zusammengestellt. Auch für die restliche Übertragung der Champions League 2022/2023 haben wir Ihnen alles zusammengetragen, was Sie wissen müssen.

Spiel: Eintracht Frankfurt gegen Tottenham , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/2023, 3.Spieltag

gegen , Gruppenphase der 2022/2023, 3.Spieltag Datum: 4. Oktober

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Park, Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum Spiel Frankfurt vs. Tottenham in der Champions League: Spielstand, Ergebnis und Aufstellung

Für all diejenigen, die das Spiel Frankfurt gegen Tottenham nicht streamen können, haben wir mit unserem Live-Ticker eine Alternative geschaffen. Mit diesem verpassen Sie garantiert keine Neuigkeiten über das Spiel. Damit können Sie den Spielverlauf auch ohne Streaming-Abo verfolgen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Eintracht Frankfurt – Tottenham: Bilanz und Infos

Die letzte Begegnung der beiden Vereine liegt bereits 40 Jahre zurück. Damals gewann zunächst Tottenham gegen Frankfurt im Pokal der Pokale. Im Rückspiel war es dann genau andersherum.