Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Testspiels

Im Rahmen der EM-Vorbereitung trifft im März 2024 Frankreich auf Deutschland. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream und den genauen Termin gibt es hier.

Vor der Bekanntgabe des endgültigen EM-Kaders 2024 hat Bundestrainer Julian Nagelsmann im März noch einmal die Möglichkeit, seine Jungs auf dem Platz in Aktion zu sehen. Die deutsche Nationalmannschaft ist im französischen Lyon zu Gast und trifft im vorletzten Testspiel vor der Heim-EM auf das Nationalteam von Frankreich. Nur drei Tage später muss die DFB-Elf dann auf heimischem Boden im Frankfurter Deutsche Bank Park gegen die Niederlande ran. Nach den beiden Testspielen steht für die deutsche Mannschaft zur Vorbereitung nur noch das Trainingslager an, das vom 26. bis zum 31. Mai 2024 stattfinden soll. Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Schottland, Ungarn und auf die Schweiz.

Wann findet Partie zwischen Frankreich und Deutschland statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Testspiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Frankreich gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist Anpfiff?

Das Testspiel zwischen Frankreich und Deutschland ist für den 23. März 2024 terminiert. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Groupama Stadium in Lyon. Das auch als "Parc OL" bekannte Stadion ist das drittgrößte Fußballstadion Frankreichs und bietet Platz für knapp 60.000 Zuschauer.

Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Testspiels

Obwohl es beim Fußball mittlerweile kaum noch Spiele der Bundesliga oder Champions League im Free-TV zu sehen gibt, kann man sich zumindest noch auf die Länderspiele der Nationalmannschaft verlassen. Neben Übertragungen in der ARD oder im ZDF mischt mittlerweile auch RTL bei den Spielen der DFB-Elf mit. Der Privatsender überträgt das Testspiel gegen die Niederlande und hat auch die Rechte zur Übertragung der Europa und Conference Leauge. Für das Testspiel zwischen Frankreich und Deutschland ist das ZDF zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Partie sowohl im Free-TV als auch kostenlos im Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung der Partie finden Sie hier im Überblick:

Spiel: Frankreich - Deutschland , Freundschaftsspiel , EM-Vorbereitung

- , , EM-Vorbereitung Datum: 23. März 2024

23. März 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Groupama Stadium , Lyon

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

Frankreich vs. Deutschland: Bilanz der beiden Nationalteams

Die Nationalmannschaften von Deutschland und Frankreich standen sich bisher 34 Mal auf dem Platz gegenüber. 25 dieser Begegnungen waren Freundschaftsspiele, die übrigen Partien fanden im Rahmen der EM, WM oder der Nations League statt. Das letzte Spiel liegt noch nicht allzu lange zurück - erst im September 2023 trafen die Teams im Olympiastadion Berlin aufeinander. Damals konnte sich Deutschland mit 2:1 durchsetzen. Insgesamt hat im direkten Vergleich jedoch Frankreich klar die Nase vorn. Von den 34 Begegnungen konnten die Franzosen 16 gewinnen, siebenmal trennten sich die Mannschaften unentschieden und elfmal sicherte sich die DFB-Elf den Sieg.

Julian Nagelsmann steht vor der Heim-EM unter Druck, denn in den letzten Jahren lief es für die Nationalmannschaft alles andere als rund. Weder bei der letzten EM noch bei der WM 2022 reichte es für die DFB-Kicker für einen Einzug ins Achtelfinale - über die Gruppenphase kam das Team beide Male nicht hinaus. Der letzte größere Erfolg für Deutschland war der Einzug ins Halbfinale bei der EM 2016. Für das EM-Aus sorgte damals Frankreich.