Frankreich – Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Viertelfinale der Frauen-EM 2025?

Nach dem Ende der Gruppenphase geht die Fußball-EM der Frauen 2025 direkt in das Viertelfinale über. Für die deutsche Nationalmannschaft reichte es nach der deutlichen Niederlage gegen Schweden nur zum zweiten Platz in Gruppe C. In den ersten beiden Spielen konnte das Team den Ausfall von Giulia Gwinn noch gut kompensieren, doch gegen Schweden offenbarten sich vor allem in der Defensive größere Schwächen. Kapitänin und Spielmacherin Gwinn hatte sich im Auftaktspiel gegen Polen am linken Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Mit einer Innenbandverletzung fällt sie für mehrere Wochen aus und verpasst somit den Rest des Turniers. Als Ersatz war Carlotta Wamser vorgesehen, doch sie sah im letzten Gruppenspiel eine Rote Karte. Bundestrainer Christian Wück wird im Viertelfinale gegen Frankreich nun improvisieren müssen. Für Frankreich verlief das Turnier bislang deutlich erfolgreicher. Zwar konnte die Frauen-Nationalmannschaft – im Gegensatz zu den Männern – bisher keinen großen Titel gewinnen, doch bei der EM 2025 gehört das Team von Trainer Laurent Bonadei zu den Favoriten. Besonders der Auftaktsieg gegen die Titelverteidigerinnen aus England hat den Titel-Anspruch der Französinnen unterstrichen. Mit elf erzielten Treffern stellte Frankreich zudem die bislang stärkste Offensive des Turniers.

Wann findet das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland statt? Wie läuft die Übertragung der Partie im Free-TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Frankreich vs. Deutschland: Wann ist Anstoß beim Viertelfinale der Frauen-EM 2025?

Laut Spielplan der Europameisterschaft der Frauen 2025 treffen Frankreich und Deutschland am 19. Juli 2025 statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im St. Jakob-Park, dem größten Fußballstadion der Schweiz. Die Heimstätte des FC Basel bietet Platz für 38.512 Zuschauer und gehört zu den UEFA-Stadien der Kategorie 4. Die Kategorien werden anhand verschiedener Kriterien wie der Kapazität, der Flutlichtanlage oder der Plätze für TV-Kommentatoren vergeben.

Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales der Frauen-EM 2025

Im Gegensatz zu anderen Turnieren wie der Champions League oder der Europa League gibt es die Europameisterschaft ausnahmslos im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2025 sind die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Für das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland ist die ARD zuständig. Falls Sie keine Zeit haben die Partie in voller Länge zu verfolgen, können Sie sich die Highlights auch im Nachhinein über die ARD-Mediathek ansehen. Parallel zur TV-Übertragung können Sie das Viertelfinale dort auch im Live-Stream verfolgen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Viertelfinales zwischen Frankreich und Deutschland bei der Frauen-EM 2025 im Überblick:

Spiel: Frankreich - Deutschland, EM-Viertelfinale 2025

Datum: Samstag, 19. Juli 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: St. Jakob-Park, Basel, Schweiz

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek

Frankreich gegen Deutschland bei der Frauen-EM 2025: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die Frauen-Nationalmannschaften von Deutschland und Frankreich bisher 20 Mal gegenüber. Zwölf Partien gingen an das deutsche Team, sechsmal konnten die Französinnen gewinnen und zweimal gingen die Begegnungen unentschieden aus. In den letzten fünf Spielen hatte jedoch Frankreich die Nase vorn - 3 Siege für die Les Bleues.