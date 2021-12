Unfall-Verursacherin mit Pappschild bekommt Geldstrafe

Die Frau, die bei der Tour de France 2021 ein Pappschild ins heranfahrende Feld hielt und damit einen Massensturz verursachte, wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Eine Französin, die bei der Tour de France 2021 dutzende Stürze verursacht hatte, muss eine Geldstrafe von 1200 Euro zahlen. Ein Gericht in Brest verurteilte die 31-Jährige am Donnerstag.

Die Frau hatte im Sommer bei der ersten Etappe der Tour de France in der Bretagne ein Pappschild mit der Aufschrift "Allez Opi- Omi" in die Fahrbahn gehalten, ohne in die Richtung der heranrollenden Radprofis zu schauen.

Wurde durch ein Pappschild zu Fall gebracht: Tony Martin. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Pappschild verursachte über 50 Stürze

Der deutsche Fahrer Tony Martin, der inzwischen nicht mehr Radprofi ist, erfasste das Schild und wurde aus voller Fahrt umgerissen. Daraus entstand ein Massensturz im Peleton, bei dem 50 weitere Fahrer stürzten und sich zum Teil schwer verletzten. Manche Fahrer mussten die Tour de France nach dem Sturz aufgeben.

Video: SID

Nach dem Sturz entfernte sich die 31-Jährige vom Unfallort. Nach ein paar Tagen stellte sich die Frau dann bei der Polizei. Ihr wurde fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Lebens anderer vorgeworfen. Die Anklage forderte vier Monate Haft auf Bewährung. Die Angeklagte habe ihr Fehlverhalten eingesehen und sich entschuldigt, hieß es aus der Gerichtsverhandlung.

Tour de France: Radprofiverband klagte

Die Tour de France hat keine juristischen Schritte gegen die Frau eingeleitet. Der internationale Radprofi-Verband (CPA) hingegen hielt an einer Klage fest.

Lesen Sie dazu auch

Es gehe darum, für mehr Respekt für die Radsportler zu werben, die Monate für die Tour trainiert hätten und von denen einige danach nicht mehr weiterfahren konnten, hieß es in einer Erklärung der CPA. Der Sturz habe körperlichen, seelischen und wirtschaftlichen Schaden bereitet.

Unfallverursacherin war keine Deutsche

Wegen der deutschen Ausdrücke "Opi" und "Omi" auf dem Pappschild war zunächst spekuliert worden, ob die Unfallverursacherin Deutsche sei. Die Frau war aber Französin, wie sich später herausstellte. Sie erklärte dem Gericht, dass der Gruß wegen ihrer deutschstämmigen Großmutter so gewählt gewesen war. Die 31-Jährige sei sicher gewesen, dass die Großeltern das Rennen vor dem Fernseher schauen würden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.