Hitze bei Olympia: Hüte und Wasserflaschen für Fans

Nach einem verregneten Auftakt müssen sich Fans nun auf Hitze bei den Olympischen Spielen einstellen. In Paris werden in diesen Tagen Temperaturen von über 30 Grad erwartet, teilte der französische Wetterdienst Météo France mit. Am Dienstag soll es gar bis zu 36 Grad warm werden.

Die Region Île-de-France verteilte Hunderttausende Hüte, Fächer und wiederverwendbare Trinkflaschen in der Nähe von Fanzonen. Auch an Bahnhöfen in Paris und der umliegenden Region sollen etliche Wasserflaschen an Reisende ausgegeben werden.

