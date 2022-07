Frankreich - Niederlande: Frauen-EM 2022 live im Free-TV und Stream sehen

Wer kommt ins Halbfinale der Frauen-EM 2022? Beim EM-Viertelfinale Frankreich - Niederlande wird der letzte Halbfinalteilnehmer ausgespielt. Wir haben den Termin und alle Infos.

Wer kommt ins Halbfinale der Frauen-EM 2022? Beim letzten der vier Viertelfinals treffen zwei hochkarätige Mannschaften aufeinander, die beide von Beginn an als große Favoriten auf den Titel gehandelt wurden.

Da hätten wir die Niederlande auf der einen Seite, Europameisterinnen aus dem letzten Turnier und damit Titelverteidigerinnen. Und die Elf aus Frankreich auf der anderen Seite, ungefährdeter Gruppensieger in Gruppe D der Frauen-EM 2022. Der Sieger aus dem Viertelfinale Frankreich vs. Niederlande trifft im Halbfinale auf den Gewinner aus dem Viertelfinale Schweden-Belgien - sollten die Damen aus Deutschland den Weg ins Finale schaffen, könnte ein möglicher Gegner aus diesem Viertelfinale hervorgehen.

Falls Sie das EM-Viertelfinale der Frauen zwischen Frankreich und Niederlande verfolgen möchten, haben wir hier die wichtigsten Informationen rund um das Viertelfinale Frankreich - Niederlande und die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, den Termin und die Bilanz der beiden Teams für Sie.

Video: SID

Frankreich vs. Niederlande: Termin und Uhrzeit für den Anstoß beim Viertelfinale der Frauen-EM 2022

Das vierte von vier EM-Viertelfinals bei der Europameisterschaft im Fußball zwischen den Frauennationalteams Frankreichs und der Niederlande findet am Samstag, dem 23. Juli, um 21.00 Uhr statt. Spielstätte ist das New York Stadium in Rotherham, dem Stadion von Rotherham United. Die verbleibenden neun Austragungsorte und Stadien der Fußball-EM der Frauen 2022 haben wir ebenfalls für Sie gesammelt.

Frauen-EM Viertelfinale 2022: Übertragung Frankreich vs. Niederlande live im Free-TV und Stream

Das Aufeinandertreffen von Frankreich und der Niederlande im EM-Viertelfinale 2022 verspricht ein spannendes und intensives Spiel zu werden, immerhin sind beide Teams als Favoriten in die Europameisterschaft im Fußball gestartet und konnten dieser Rolle bisher gerecht werden. Am Samstag ist für eine der beiden Mannschaften die Reise zu Ende. Sie wollen diese Reise gerne begleiten? Kein Problem, denn das ZDF übertragt das EM-Viertelfinale Frankreich gegen Niederlande am Samstag, 23. Juli, um 21.00 Uhr sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Live-Stream.

Spiel: Frankreich vs. Niederlande , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale Datum: Samstag, 23. Juli 2022

Samstag, 23. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: New York Stadium , Rotherham

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Frankreich vs. Niederlande: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Die Liste der bisherigen Aufeinandertreffen von Frankreich und der Niederlande ist lang. Eine Prognose ist schwierig, da das Verhältnis sehr ausgeglichen ist. Ganze 30 Mal gab es die Paarung Frankreich - Niederlande bereits. Elf Siege für die Damen aus Frankreich, 12 Siege für die Niederländerinnen sowie sieben Unentschieden lautet die Bilanz der mehr als zwei Dutzend Spiele. Auch die Tore sind relativ gleich verteilt: 40 Tore für Frankreich, 36 für die Niederlande (Quelle: sportschau).

Einen Eindruck über die Spielweise von Frankreich bietet das Spiel gegen Island, die Taktik der Niederlande lässt sich in der Partie gegen die Schweiz erahnen.

(AZ)