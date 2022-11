Tunesien - Frankreich bei der WM 2022: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Gruppenphase der WM 2022 treffen Tunesien und Frankreich aufeinander. Hier finden Sie alle Infos rund um das Spiel, zur Übertragung und zum Live-Ticker.

Seit dem 20. November 2022, als das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeberland Katar und Ecuador stattfand, das Ecuador mit 2-0 für sich entscheiden konnte, läuft die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in vollen Zügen. In acht Gruppen von A bis H mit jeweils vier Teams treten in der Gruppenphase insgesamt 32 Teams gegeneinander an.

Am Mittwoch, den 30. November findet der dritte und letzte Spieltag der Gruppe D statt. In der Gruppe sind Frankreich, Tunesien, Dänemark und Australien. Die zwei Mannschaften mit den besten Ergebnissen nach drei Spielen sichern sich den Einzug in das WM-Achtelfinale.

Laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022 wird das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich am dritten Spieltag der Gruppe D im Education City Stadium in al-Rayyan stattfinden. Das Stadion wurde eigens für die WM gebaut. Der Beginn der Bauarbeiten war im Jahr 2016, vier Jahre später im Jahr 2020 wurde das Stadion mit einer Kapazität von über 44.000 Plätzen eröffnet. Nach dem Ende der Fußball-WM soll das Stadion für Hochschulsportzwecke zurückgebaut werden, geplant sind 20.000 Plätze. Während der WM sollen im Education City Stadium sechs Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen werden. Insgesamt wurden für die WM sechs Stadien in Katar neu erbaut.

Wann wird das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich anfangen? Wo kann man die Partie im Fernsehen und im Livestream verfolgen? Gibt es einen Live-Ticker zum Spiel? Alle wichtigen Infos rund um das WM-Spiel Tunesien gegen Frankreich lesen Sie hier in diesem Artikel.

Tunesien – Frankreich in der Gruppe D der Fußball-WM 2022: Termin und Anstoß

Das Gruppenspiel zwischen Tunesien und Frankreich findet am Mittwoch, dem 30. November 2022, statt. Anstoß ist um 16 Uhr deutscher Zeit, also um 18 Uhr Ortszeit in Katar.

Da es der letzte Spieltag der Gruppe D ist, wird das Spiel zwischen Tunesien und Frankreich zeitgleich stattfinden, wie das Spiel zwischen Australien und Dänemark. Damit soll Wettbewerbsverzerrung verhindert werden.

Fußball-WM 2022: Wo wird Tunesien – Frankreich übertragen?

Die Übertragung des Gruppenspiels Tunesien – Frankreich wird es im Free-TV im ZDF geben. Wer keinen Fernseher hat, kann das Spiel auch im Internet im ZDF-Livestream verfolgen. Die Übertragung beginnt zum Anpfiff um 16 Uhr deutscher Zeit. Das gleichzeitig stattfindende Spiel der Gruppe D zwischen Australien und Dänemark wird nicht im Free-TV übertragen. Hier eine Übersicht aller wichtigen Infos zum Spiel Tunesien – Frankreich:

Spiel: Tunesien – Frankreich , Gruppenspiel, Gruppe D

– , Gruppenspiel, Gruppe D Datum: Mittwoch, 30. November 2022

Mittwoch, 30. November 2022 Uhrzeit: 16:00 Uhr

16:00 Uhr Stadion: Education City Stadium , al-Rayyan

, al-Rayyan Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: ZDF

Fußball-WM 2022: Tunesien – Frankreich im Live-Ticker verfolgen

Falls Sie es aus welchem Grund auch immer nicht schaffen, das Spiel im Fernsehen oder Live-Stream zu verfolgen, gibt es auch die Option des Live-Tickers. Dort können Sie den kompletten Spielverlauf inklusive Tore, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

Fußball-WM: Tunesien – Frankreich könnte ein hitziges Spiel werden

Es gab zwar in der Geschichte nicht viele Partien zwischen Frankreich und Tunesien, dennoch ist es ein aufgeladenes Spiel. Frankreich hat als ehemalige Kolonialmacht keinen guten Ruf in dem nordafrikanischen Land, es dürfte also ein hart umkämpftes Spiel werden. Bei den bisherigen vier Partien zwischen Frankreich und Tunesien ist für Tunesien noch kein Sieg dringewesen, zweimal ging das Spiel immerhin unentschieden aus. Bei dieser Fußball-WM 2022 geht Frankreich allerdings definitiv als Favorit in die Begegnung, der Weltmeister von 2018 steht mit sechs Punkten aus zwei Spielen an erster Stelle in der Tabelle der Gruppe D. Tunesien wiederum ist mit einem Punkt auf dem letzten Platz und hat keine guten Aussichten auf ein Weiterkommen in die K.o.-Phase.