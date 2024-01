Frankreich – Ungarn bei der Handball-EM 2024: Übertragung im TV und Live-Stream

In der Hauptrunde der Handball-EM muss Frankreich gegen Ungarn ran. Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und Bilanz der Partie.

Aktuell wird bei der Handball-EM 2024 die Hauptrunde ausgespielt. Dafür wurden die verbleibenden 12 Mannschaften nach der Vorrunde in zwei Hauptrundengruppen eingeteilt. Gruppe I enthält neben dem DHB-Team auch Österreich, Kroatien, Island - und Frankreich und Ungarn, die als Nächstes gegeneinander aufs Feld müssen.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Frankreich und Ungarn stattfindet und wie Sie die Partie verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels. Außerdem haben wir eine kurze Übersicht zur bisherigen Bilanz zwischen den beiden Mannschaften zusammengestellt.

Handball-EM 2024: Frankreich gegen Ungarn - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut dem Spielplan der Handball-EM 2024 ist die Partie zwischen Frankreich und Ungarn für Mittwoch, den 24. Januar 2024, angesetzt. Anwurf ist um 18 Uhr.

Frankreich - Ungarn live im Free-TV und gratis im Stream: Übertragung der Handball-EM 2024

Die Übertragung der Handball-EM 2024 liegt zum großen Teil in den Händen des Streaminganbieters Dyn. Dabei handelt es sich um einen noch recht jungen Dienstleister, der erst seit vergangenem Jahr auf dem Markt ist und sich vor allem auf Sportübertragungen spezialisiert hat. Dyn überträgt alle 65 Spiele der Handball-EM - 31 davon exklusiv. Aktuell bietet Dyn ein Abonnement für 12,50 Euro pro Monat (Stand: Januar 2024).

Wer kein Geld für ein kostenpflichtiges Abonnement ausgeben möchte, kann je nach Partie auch auf ARD und ZDF zurückgreifen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender übertragen alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV - und zusätzlich noch einige weitere ausgewählte Partien im Live-Stream. So auch die Begegnung zwischen Frankreich und Ungarn: Diese lässt sich auch über den Live-Stream der ARD-Sportschau verfolgen. Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung von Frankreich - Ungarn in der Übersicht:

Spiel: Frankreich - Ungarn , Gruppenphase der Hauptrunde , Gruppe I

- , Gruppenphase der , Gruppe I Datum: Mittwoch, 24. Januar 2024

Mittwoch, 24. Januar 2024 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Frankreich vs. Ungarn: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Die beiden Nationalmannschaften aus Frankreich und Ungarn haben bereits die ein oder anderen Begegnung hinter sich - 15 Mal sind die zwei Mannschaften bisher aufeinandergetroffen, um genau zu sein. Davon hat Frankreich acht Mal den Sieg davongetragen, fünf Mal war die ungarische Mannschaft siegreich und zwei Mal ging die Begegnung unentschieden aus. Betrachtet man das aufsummierte Torverhältnis, führt Frankreich mit 382 zu 375. Die letzte Partie zwischen den beiden Mannschaften fand übrigens am 27. Januar 2021 statt; dabei ging Frankreich mit 35:32 als Sieger vom Platz. Welcher Endstand letztendlich in die Liste der Ergebnisse der Handball-EM 2024 eingetragen wird, stellt sich dann am heutigen Mittwoch, dem 24. Januar 2024 ab 18 Uhr heraus.