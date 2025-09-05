WNBA-Saison für Caitlin Clark beendet

Die WNBA muss für den Rest der Saison auf die wichtigste Basketball-Spielerin der Liga verzichten. Caitlin Clark kann wegen ihrer Leistenprobleme in dieser Spielzeit nicht mehr für die Indiana Fever spielen - auch, falls sich das Team noch für die Playoffs qualifiziert. Das teilte Clark in den sozialen Netzwerken selbst mit. Sie fehlte dem Team deswegen bereits seit Mitte Juli.

«Ich hatte gehofft, ein besseres Update teilen zu können», schrieb die 23-Jährige. Clark, die Frauen-Basketball in den vergangenen beiden Jahren zu einer bislang ungekannten Popularität verholfen hat und in den USA ein Superstar ist, kommt damit in dieser Saison auf lediglich 13 Einsätze. Die Indiana Fever haben drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde noch Chancen auf die Playoffs.