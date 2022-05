Wer überträgt die Frauen-Bundesliga 2021/22 live im TV und Stream?

Die Fußball-Bundesliga Saison 2021/22 der Frauen läuft. Alles zur Übertragung live im TV und Stream erfahren Sie hier. Welcher Sender zeigt die Spiele?

Die Frauen-Bundesliga ist am 27. August mit der Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg in die neue Saison 2021/2022 gestartet. Die Hoffenheimerinnen haben das Auftaktspiel mit 2:1 für sich entschieden. Insgesamt stehen 22 Spieltage an.

Welcher Sender die Spiele der Fußball-Bundesliga der Frauen live im TV oder Online-Stream überträgt, das erfahren Sie hier. Sky, DAZN, MagentaTV, ARD oder ZDF? Wird die neue Saison auch im Free-TV und Gratis-Stream gezeigt?

Lesen Sie hier, wer sich die Übertragungsrechte der Frauen-Bundesliga 2021/22 gesichert hat.

Video: dpa

Frauen-Bundesliga 2021/22: Übertragung live im TV und Stream - Welcher Sender?

Ab der Saison 2021/2022 zeigt MagentaTV, genauer gesagt MagentaSport, alle Spiele der Frauen-Bundesliga live und exklusiv. Damit werden genau 132 Partien beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst der Telekom zu sehen sein. Und auch die Highlights aller Spiele sind dann auf den MagentaSport-Plattformen zu finden.

Darüber hinaus wird aber auch jeweils eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV auf Eurosport zu sehen sein. Und auch die ARD hat sich das Recht auf ein Live-Spiel pro Spieltag und die Highlight-Berichterstattung gesichert. Zudem wird der Sender in der Sportschau am Samstag über die Frauen-Bundesliga berichten.

Frauenfußball bei MagentaTV: Bundesliga 2021/2022 live im Online-Stream

Neben der 3. Liga, der DEL und der Basketball-Bundesliga hat sich MagentaTV nun die Übertragungsrechte für die Frauen-Fußballbundesliga gesichert. Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland sagt hierzu: "Immer mehr Traditionsclubs und Bundesliga Vereine investieren in den Aufbau und die Weiterentwicklung Ihrer Teams in der Frauen-Bundesliga. Dieser Entwicklung tragen auch wir gemeinsam mit dem DFB Rechnung."

Lesen Sie dazu auch

Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH, ergänzt: "Die nun gemeinsam mit der Telekom erreichte hundertprozentige Produktion aller Spiele der Frauen-Bundesliga ist ein wichtiger strategischer Schritt für den Frauenfußball in Deutschland. Mit der Unterstützung unseres Partners Telekom eröffnet die erhöhte Sichtbarkeit weitreichende Möglichkeiten, die Vermarktung der Liga signifikant zu steigern."

Alle Inhalte von MagentaSport stehen über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV-Streaming und Smart TVs zur Verfügung.

Frauen-Bundesliga 2021/2022 im TV und Stream: Rahmentermine und Anstoßzeiten

Die Saison 2021/22 in der Frauen-Bundesliga startete am 27. August 2021. Eine Winterpause war ab dem 20. Dezember 2021 vorgesehen, am 4. Februar 2022 ging es dann mit den Partien weiter. Der letzte Spieltag findet laut Spielplan am 15. Mai 2022 statt.

Grundsätzlich sollen die Spiele der Bundesliga im Frauenfußball in der neuen Saison zu folgenden Zeiten abgehalten werden: Am Freitag und am Samstag findet regelmäßig ein Spiel statt. Die restlichen vier Begegnungen des Spieltages gehen immer zu zwei unterschiedlichen Anstoßzeiten (13 und 16 Uhr) am Sonntag über die Bühne.

Frauen-Fußball heute live: Die Vereine in der Bundesliga-Saison 2021/22

Amtierender Deutscher Meister in der Frauen-Bundesliga ist der FC Bayern München. Dessen Mannschaft hat vor der Saison noch zwei Testspiele in den USA gespielt. Auch diese beiden Partien wurden von MagentaSport live übertragen - und zwar kostenlos. Das erste Spiel wurde am Mittwoch, 18.08.2021, um 23:00 Uhr deutscher Zeit gegen Paris St. Germain ausgetragen. Das zweite Spiel war auf Samstag, 21.08.2021, terminiert.

Hier gibt es alle Vereine der Frauen-Bundesliga in der Übersicht:

TSG Hoffenheim

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

Turbine Potsdam

GS Essen

Essen 1. FC Köln

Bayern München

SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

SC Sand

FC Carl Zeiss Jena

Bayer 04 Leverkusen

(AZ)