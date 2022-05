Das Champions League Finale der Frauen 2022: Termin, Übertragung und alle Infos

Am 21. Mai 2022 treffen die Frauen des FC Barcelona im Champions League Finale auf Olympique Lyon. Die Details zum Endspiel, Termin und Live-Übertragung finden Sie hier.

Das Champions League Finale der Frauen 2022 wird gigantisch: Die CL Rekordsiegerinnen aus Lyon spielen gegen die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona. Am 21. Mai steigt das CL Endspiel im italienischen Turin. Der genaue Termin mit Uhrzeit und Datum, welche Sender live im Free-TV übertragen und ob es kostenlose Live-Streams geben wird, erfahren Sie hier.

Termin des Finales der UEFA Women's Champions League 2022: Datum und Uhrzeit

Die 21. Saison der Champions League der Frauen startete bereits im August 2021. Im Mai 2022 entscheidet sich beim Women's CL Finale, wer die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Das sind die Eckdaten zum Endspiel der Frauen Champions League 2021/22:

Was: UEFA Women's Champions League 2022 Finale

2022 Finale Wer: FC Barcelona vs. Olympique Turin

vs. Olympique Datum: Samstag, 21. Mai 2022

Samstag, 21. Mai 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr MEZ Anstoß

19.00 Uhr MEZ Anstoß Ort: Turin , Italien

, Stadion: Juventus Stadium

Frauen Champions League Finale 2022 live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream?

Die Champions League ist das wichtigste europäische Turnier des Klubfußballs, sowohl für die Herren- als auch für die Damenmannschaften. Die Live-Übertragung ist dementsprechend umfassend gesichert. Fußballfans in Deutschland können einen großen Teil der Spiele live, kostenlos und in voller Länge mitverfolgen.

Die UEFA Women's Champions League wird im Rahmen einer neuen Partnerschaft von DAZN und YouTube im Live-Stream übertragen. DAZN hält ab der Saison 2021/22 für vier Jahre die exklusiven Rechte an dem Wettbewerb. Alle 61 Spiele der Frauen Champions League werden live und in voller Länge auf dem neuen YouTube-Kanal von DAZN gestreamt. Bei "DAZN UEFA Women's Champions League" finden Sie also das UWCL Finale 2022 am 21. Mai 2022 ab 18.30 Uhr im kostenlosen Live-Stream. Im linearen TV-Programm läuft das Spiel in Deutschland nicht.

Auch in der nächsten Saison, bei der Frauen Champions League 2022/23 fasst das Live-Stream-Angebot im YouTube-Channel von DAZN alle 61 Spiele. In den darauffolgenden Saisons 2023/24 und 2024/25 streamt DAZN dann alle Spiele auf der eigenen Plattform sowie zusätzlich 19 Spiele kostenlos bei YouTube.

Diese Teams stehen bei der Frauen Champions League 2021/22 im Finale

Das diesjährige Endspiel der Women's Champions League läuft ohne deutsche Beteiligung. Im Halbfinale schied der VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona aus. Olympique Lyon setzte sich gegen Paris Saint-Germain durch. Somit treten beim CL Finale zwei Vereine der absoluten Spitzenklasse im Frauenvereinsfußball gegeneinander an. Die Frauen vom FC Barcelona sind die aktuellen Titelträgerinnen. Sie haben außerdem bereits sieben Mal die Spanische Meisterschaft und acht mal den Spanischen Pokal für sich entschieden. Olympique Lyon hält aktuell den Rekord mit sieben Champions League Siegen.