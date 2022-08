"Wieder Wembley!" - Pressestimmen zum Drama für die DFB-Frauen im EM-Finale

Der Traum vom EM-Titel ist für die deutschen Fußballerinnen ausgeträumt, die Engländerinnen feiern in London. Die Presse leidet mit Deutschland und feiert die Titelträger nach einem denkwürdigen Finale.

Es war ein EM-Finale der Frauen in einem denkwürdigen Rahmen, das für die deutschen Fußballerinnen allerdings in einem Drama endete. Nach 120 Minuten war der Traum vom sechsten Titel bei einer Europameisterschaft für die DFB-Frauen ausgeträumt. Die Engländerinnen durften nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland in ihrem Wohnzimmer jubeln.

Im ausverkauften Wembley Stadium hatte Ella Toone England auf Kurs gebracht (62.), doch Deutschland war durch einen Treffer von Lina Magull zurückgekommen (79.). In der Verlängerung traf dann Chloe Kelly in der 110. Spielminute zum umjubelten 2:1 für die Lionesses. Den deutschen Fußballerinnen war der Schmerz nach der bitteren Niederlage anzumerken, die Presse litt mit ihnen. In England war die Freude nach 56 Jahren Tristesse groß. Zuletzt hatte eine englische Fußballnationalmannschaft im Jahr 1966 eine große Trophäe abgeräumt. Im WM-Finale triumphierten die Tree Lions damals gegen die BRD. Ausgerechnet im Wembley Stadium.

Pressestimmen zum EM-Finale 2022: England – Deutschland

"Wieder Wembley! Sogar mit VAR werden wir betrogen! Klarer Handelfmeter verweigert! Wir weinen mit Euch!" – Bild

"Schock in der 110. Minute – Im tosenden Wembley-Stadion muss die deutsche Auswahl den kurzfristigen Ausfall von Kapitänin Popp verkraften und unterliegt England in der Verlängerung. Das Finale ist geprägt von Zweikämpfen – und mindestens einer strittigen Elfmeterszene." – Süddeutsche Zeitung

"Nach dem Drama fließen die Tränen – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen verliert das EM-Finale in London gegen England auf dramatische Weise in der Verlängerung. Das Team überzeugt – aber Kapitänin Alexandra Popp fehlt." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"England feiert historischen Sieg in Wembley – In einem langen EM-Finale hat die DFB-Elf mit 1:2 das Nachsehen: Die Engländerinnen erkämpfen sich vor heimischer Kulisse den Sieg in der Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielt Chloe Kelly." – Spiegel

"Schock in der Verlängerung: DFB-Frauen verlieren ohne Popp EM-Finale gegen England – Der ganz große Wurf blieb den DFB-Frauen verwehrt. Ohne die verletzte Kapitänin Alexandra Popp verloren sie das EM-Finale in der Verlängerung mit 1:2." – kicker

"Drama! Deutschland verpasst EM-Titel. Bitteres Ende des deutschen EM-Märchens. Deutschland verliert das EM-Finale gegen England auf dramatische Weise. Schon vor dem Anpfiff müssen die DFB-Frauen einen Schock hinnehmen." – Sport1

"'Tut gerade einfach schweineweh': England ringt Deutschland im EM-Finale nieder." – Spox

Den deutschen Fußballerinnen war die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff im Wembley Stadium anzumerken. Foto: Sebastian Christoph Gollnow, dpa

EM-Finale der Frauen: Pressestimmen aus England

"IT CAME HOME! England schlägt Deutschland mit 2:1 und gewinnt das EM-Finale nach 56 Jahren voller Schmerz – nachdem Chloe Kelly in der Verlängerung einen Treffer erzielt und sich beim Feiern das Hemd vom Leib reißt." – Mirror

"Wembley dreht frei: Lionesses gewinnen EM-Finale 2:1 gegen Deutschland." – The Express

"Die Nation bricht in Begeisterungsstürme aus, als Chloe Kelly mit einem Tor in der Verlängerung den Sieg für die Löwinnen erringt, angefeuert von Prinz William, 90.000 Fans im Wembley-Stadion und Millionen Zuschauern zu Hause. Englands Löwinnen waren heute Abend der Stolz der Nation, nachdem Chloe Kelly sie mit ihrem 2:1-Sieg gegen Deutschland im Finale der Europameisterschaft 2022 in die Geschichtsbücher eingetragen hatte." – Daily Mail

"England hat Geschichte geschrieben, indem es sein erstes großes Frauenturnier in einem dramatischen Finale der Euro 2022 gegen den alten Rivalen und achtmaligen Meister Deutschland in Wembley gewann." – BBC

"England schreibt Geschichte: Lionesses schlagen Deutschland – und gewinnen die EM." – The Times

"England besiegt Deutschland im Finale der Euro 2022 dank eines Treffers von Chloe Kelly in der Verlängerung. England hat seine erste große Trophäe gewonnen. Chloe Kellys Tor in der Verlängerung vereitelte den alten Rivalen Deutschland in einem dramatischen und historischen Finale, das von einer faszinierten, rekordverdächtigen Zuschauerzahl für ein Frauenfußballspiel in Großbritannien verfolgt wurde." – Telegraph

"England wird Europameister 2022, nachdem Kelly Deutschland in der Verlängerung versenkt hat. Ekstase. Rekorde purzelten, Emotionen tobten und Herzen zersprangen. Dank einer bärenstarken Leistung Englands und des ersten Länderspieltores von Chloe Kelly gewann das Team in der Verlängerung mit 2:1 gegen den achtmaligen Rekordeuropameister Deutschland und sicherte sich damit die erste große Trophäe – die erste für England seit 1966." – Guardian

"Englands Löwinnen gewinnen die Europameisterschaft, weil Super-Stürmerin Chloe Kelly den Fußball nach Hause bringt. Genießen Sie es und saugen Sie es in sich auf. Fast sechs Jahrzehnte fußballerischen Leids sind nun vorbei. Endlich ist es geschafft – und als Wembley einen historischen Moment in der Geschichte des britischen Sports feierte, fühlte es sich an wie eine Art Fußball-Nirwana." – Daily Star

Internationale Pressestimmen zu Deutschland – England im EM-Finale 2022

Österreich:

"England nach Sieg gegen Deutschland erstmals Europameister – Das Sommermärchen ist perfekt: 2:1-Erfolg der Lionesses vor finaler Rekordkulisse im Wembley. Nach Toren von Toone bzw. Magull gelang der Engländerin Kelly in der Verlängerung der entscheidende Treffer." – Der Standard

"Europameister! England feiert heißes Sommermärchen." – Kronen Zeitung

Schweiz:

"Deutsche wittern nach Final-Niederlage Betrug – Engländerinnen holen ersten EM-Titel." – Blick

"Den Engländerinnen gelingt, was dem Männerteam in zehn Anläufen verwehrt geblieben ist – sie werden Europameisterinnen." – Neue Zürcher Zeitung

Spanien:

"England hat eine neue Königin." – As

"England schlägt Deutschland in der Verlängerung – und krönt sich zum Europameister." – Mundo Deportivo