Deutschland - Finnland bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im dritten Gruppenspiel der Frauen-EM 2022 trifft Deutschland auf Finnland. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie.

Nachdem die Frauen-EM wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, findet sie nun vom 6. bis zum 31. Juli 2022 in England statt. Das Land ist zum zweiten Mal der Austragungsort der Frauen-Europameisterschaft und das Turnier wird in zehn Stadien in verschiedenen Städten ausgetragen. Mit einer Kapazität von 90.000 Zuschauern ist das Wembley-Stadion in der Hauptstadt London die größte Austragungsstätte gefolgt vom "Old Trafford" in Manchester mit einer Kapazität von 74.000. Am 3. Spieltag der Gruppenphase trifft das deutsche Nationalteam der Frauen auf Finnland. In der Gruppe B sind außerdem Dänemark und Spanien vertreten - die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden spielen in Gruppe C.

Möchten Sie mehr zur Partie zwischen Deutschland und Finnland erfahren? An welchem Termin findet das Gruppenspiel statt und wie läuft die Übertragung? Wird die Begegnung auch im Free-TV gezeigt? Die Antworten auf diese und weitere Fragen haben wir hier für Sie.

Deutschland gegen Finnland: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Nach den Spielen gegen Dänemark und Spanien trifft die Nationalmannschaft am 3. Spieltag der Frauen-EM 2022 auf Finnland. Das letzte Gruppenspiel findet am 16. Juli 2022 statt und wird im Stadium MK in Milton Keynes ausgetragen. Anpfiff ist um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

Frauen-EM Übertragung: Deutschland - Finnland live im Free-TV und Stream

Das ZDF und die ARD haben die Rechte zur Übertragung der Frauen-Fußball-EM 2022 im Free-TV und werden alle Spiele des Turniers mit deutscher Beteiligung im Wechsel übertragen. Sie können die Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern entweder im Fernsehen oder online im Live-Stream ansehen. Die wichtigsten Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Finnland , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, 3. Spieltag

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, 3. Spieltag Datum: Samstag, 16. Juli 2022

Samstag, 16. Juli 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Stadium MK, Milton Keynes

Stadium MK, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Wenn Sie das Spiel zwischen Deutschland und Finnland nicht im TV ansehen möchten, dann können Sie alternativ auch auf den Live-Stream des ZDF zurückgreifen. Norbert Galeske wird das Spiel kommentieren und Sven Voss ist der Gastgeber im Studio.

Spielplan und Kader von Deutschland bei der Frauen-EM 2022

Lesen Sie dazu auch

Die EM der Frauen findet vom 6. bis zum 31. Juli 2022 in England statt. Die Gruppenphase des Turniers soll laut Spielplan der Frauen-EM 2022 bis zum 18. Juli andauern, woraufhin dann am 20. Juli die Viertelfinal-Partien beginnen. Das Finale wird am 31. Juli 2022 um 18 Uhr im Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Der Kader für die Europameisterschaft der Frauen steht laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch nicht endgültig fest. Am 8. Juli sollen alle Teilnehmerinnen endgültig bekannt gegeben werden - wir informieren Sie, sobald die entsprechenden Infos zur Verfügung stehen.

Deutschland gegen Finnland: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich die beiden Nationalteams bisher zehn Mal auf dem Platz begegnet - das letzte Spiel liegt jedoch schon über zehn Jahre zurück. Damals konnten sich die deutschen Frauen mit einem klaren 7:0 gegen Finnland durchsetzen und auch in der Gesamtstatistik liegt Deutschland deutlich vorne: Neun Mal gewann die deutsche Nationalmannschaft, während das finnische Team erst einen Sieg erringen konnte. (AZ)