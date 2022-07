Deutschland - Frankreich bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Deutschland trifft morgen im Halbfinale der Frauen-EM 2022 auf Frankreich. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Für Frankreich war das letzte Stück Weg ins Halbfinale etwas holpriger als geplant: Der Ball wollte einfach nichts ins Tor gehen. 13:1 Torschüsse standen am Ende der regulären Spielzeit in der Statistik, 13 Mal konnten die Französinnen die Torhüterin der Niederländerinnen nicht bezwingen. Ein Foulelfmeter sollte letztlich die Entscheidung bringen.

Für die Elf aus Deutschland lief es gegen Österreich im Viertelfinale zu Beginn alles andere als gut, mehrere Pfostentreffer unserer Nachbarinnen ließen das Tor und die Null kurzzeitig wackeln. Nach einem Ballverlust schaltetet Deutschland schnell um und erzielt die Führung in der 25. Minute. In der 90. Minute unterläuft der österreichischen Torfrau ein Fehler, als sie Alexandra Popp, Deutschlands beste Torschützin bei der EM 2022, anschießt und der Ball ins Tor fliegt.

Die zweite Paarung im Halbfinale der EM 2022 lautet damit Deutschland gegen Frankreich. Wo Sie das Spiel im Free-TV und Live-Stream sehen können und wann das Halbfinale angepfiffen wird, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir eine Bilanz der Teams Deutschland - Frankreich für Sie.

Deutschland gegen Frankreich: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Im Kampf um das zweite Finalticket bei der EM der Frauen trifft Deutschland auf Frankreich. Wann findet das Spiel statt? Am Mittwoch, 27. Juli, um 21 Uhr, wird das Halbfinalspiel Deutschland vs. Frankreich im stadium:mk in Milton Keynes ausgetragen, eines von insgesamt zehn Stadien, die als Spielstätte bei der Frauen-EM 2022 dienen.

Frauen-EM Übertragung: Deutschland - Frankreich live im Free-TV und Stream

In der Verteilung der KO-Spiele bei der Frauen-EM 2022 haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF für die Halbfinals darauf geeinigt, das Halbfinale mit deutscher Beteiligung im ZDF zu zeigen. Das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich wird ab 20.15 Uhr gezeigt, Moderator ist Sven Voss. Er wird unterstützt durch die ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann, als Gast im Studio ist die Co-Trainerin des VfL Wolfsburg, Kim Kulig. Auch im Live-Stream kann das Halbfinale Deutschland vs. Frankreich verfolgt werden.

Die wichtigsten Daten zum Halbfinale im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Frankreich , Frauen-Fußball-EM 2022, Halbfinale

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Datum: Mittwoch, 27. Juli 2022

Mittwoch, 27. Juli 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Stadion: stadium:mk, Milton Keynes

stadium:mk, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Deutschland vs. Frankreich: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut sportschau.de gab es bisher 20 Mal die Begegnung Deutschland - Frankreich. Elf Siege gehen auf das Konto Deutschlands, fünfmal waren die Französinnen siegreich. Vier Spiele endeten unentschieden. In Sachen Torverhältnis sieht es für das deutsche Team wesentlich besser aus. 41:17 Tore stehen zu Buche. Bei vier großen Turnieren, also EM und WM, spielte Deutschland gegen Frankreich und konnte jedes Mal gewinnen. Für Frankreich ist es das erste Halbfinale bei einer Europameisterschaft.

