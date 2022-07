Deutschland - Österreich bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Deutschland trifft heute im Viertelfinale der Frauen-EM 2022 auf Österreich. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Aktuell findet die Fußball-EM 2022 der Frauen in England statt. Als Siegermannschaft der Gruppe B konnten sich die Spielerinnen aus Deutschland den Einzug in das EM-Viertelfinale sichern. Das deutsche Nationalteam der Frauen unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich in der Gruppenphase bei der Europameisterschaft eine klare Favoritenrolle erspielt. In jedem der drei Gruppenphasenspiele konnte die Mannschaft sich mit einem deutlichen Sieg gegen die Spielerinnen aus Dänemark, Spanien und Finnland durchsetzen.

Im Viertelfinale der Frauen-EM 2022 trifft Deutschland auf Österreich. Die Österreicherinnen haben in der Gruppenphase in Gruppe A gespielt und sich dort den zweiten Platz hinter England erspielen können. Ausgetragen wird das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Österreich im Brentford Community Stadium in London.

Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen nicht nur alle wichtigen Infos wie Datum und Uhrzeit zur Viertelfinalpartie Deutschland gegen Österreich bei der Frauenfußball-EM 2022, sondern wir verraten Ihnen auch, wo die Live-Übertragung im Free-TV läuft.

Video: SID

Deutschland gegen Österreich: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Die Gruppenphase bei der Frauen-EM 2022 ist vorbei. Nun ist es Zeit für die Spiele im Viertelfinale. Die Begegnung zwischen Deutschland und Österreich im Viertelfinale der Europameisterschaft findet am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, statt. Der Anpfiff wurde auf 21 Uhr deutscher Zeit festgelegt.

Frauen-EM Übertragung: Deutschland - Österreich live im Free-TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF konnten sich die Rechte für die Übertragung der Frauen-Fußball-EM 2022 sichern. Aus diesem Grund gibt es alle Spiele der deutschen Frauen kostenlos im Free-TV zu sehen. Die ARD und das ZDF wechseln sich jeweils bei der Übertragung der Deutschlandspiele bei der EM 2022 ab. Welcher der beiden Sender die Übertragung für die Partie Deutschland gegen Österreich übernimmt, zeigen wir Ihnen hier in einem kurzen Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Österreich , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale Datum: Donnerstag, 21. Juli 2022

Donnerstag, 21. Juli 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Brentford Community Stadium , London

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Sie möchten das Viertelfinalspiel bei der Frauenfußball lieber online schauen? Kein Problem! Hierfür können Sie das kostenlose Angebot vom ARD-Livestream nutzen.

Lesen Sie dazu auch

Die Moderation übernimmt Claus Lufen. Christina Graf schlüpft in die Rolle der Reporterin und als Expertin fungiert beim Spiel Deutschland gegen Österreich die ehemalige deutsche Fußballspielerin Nia Künzer.

Kader von Deutschland bei der Frauen-EM 2022

Der Kader für die Europameisterschaft der Frauen wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zusammengestellt. In der Gruppenphase der Frauenfußball-EM hat sich gezeigt, dass die Trainerin mit ihren Entscheidungen bislang keinen Fehlgriff hatte. Das deutsche Team hat bei der Europameisterschaft 2022 bislang noch keinen Gegentreffer erhalten und jedes Spiel gewinnen können.

Deutschland gegen Österreich: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Nach Angaben von fussballdaten.de sind die zwei Frauennationalmannschaften aus Deutschland und Österreich in den letzten Jahren zwei Mal aufeinander getroffen – jeweils in Freundschaftsspielen. Im ersten Freundschaftsspiel am 22. Oktober 2016 haben die deutschen Frauen mit einem Ergebnis von 4:2 gewinnen können. Im letzten Freundschaftsspiel am 6. Oktober 2018 haben sich die Spielerinnen aus Deutschland ebenfalls mit zwei Toren unterschied, (3:1), gegen die Mannschaft aus Österreich durchsetzen können.