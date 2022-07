Deutschland - Spanien bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Bei der Frauen-EM 2022 trifft Deutschland im Juli auf Spanien. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Die diesjährige Frauen-EM 2022 hatte eigentlich schon im Vorjahr stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Nun findet das Turnier vom 6. bis zum 31. Juli 2022 zum zweiten Mal in England statt. Die Austragungsorte der Frauen-EM sind über das ganze Land verteilt: In insgesamt zehn Stadien wird das Turnier ausgetragen, wozu unter anderem das Wembley-Stadion in London und das Old Trafford in Manchester zählen. Deutschland wird bei der EM gemeinsam mit Spanien, Finnland und Dänemark in Gruppe B antreten. Russland ist aufgrund des Krieges in der Ukraine vom Turnier ausgeschlossen und wird bei der EM 2022 von Portugal ersetzt.

Sie möchten mehr zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien erfahren? Wie läuft die Übertragung und an welchem Termin findet die Partie statt? Wir haben alle Infos zur Begegnung und die genaue Uhrzeit für den Anstoß hier für Sie.

Deutschland gegen Spanien: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Nach dem Auftaktspiel gegen Dänemark trifft das Team der deutschen Frauen am 2. Spieltag der Frauen-EM 2022 auf Spanien. Das Gruppenspiel findet morgen, am 12. Juli 2022, statt und wird im Brentford Community Stadium im Londoner Stadtteil Brentford ausgetragen. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

Frauen-EM Übertragung: Deutschland - Spanien live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Frauen-Fußball-EM 2022 teilen sich die ARD und das ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden im Wechsel alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV und im Stream zeigen. Alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Spanien finden Sie hier in der Übersicht:

Spiel : Deutschland vs. Spanien , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase Datum: Dienstag, 12. Juli 2022

Dienstag, 12. Juli 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Brentford Community Stadium , London

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Der Live-Stream der ARD steht im gesamten Bundesgebiet kostenlos zur Verfügung. Die Moderation übernimmt Claus Lufen und als Expertin ist Nia Künzer im Studio.

Spielplan und Kader von Deutschland bei der Frauen-EM 2022

Die Europameisterschaft der Frauen findet vom 6. bis zum 31. Juli 2022 statt und wird in England ausgetragen. Laut Spielplan der Frauen-EM 2022 soll die Gruppenphase des Turniers bis zum 18. Juli andauern, bevor es dann am 20. Juli mit den Viertelfinal-Partien weitergeht. Das Finale findet am 31. Juli 2022 um 18 Uhr statt.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den Kader für die Europameisterschaft der Frauen noch nicht endgültig bestätigt. Sie hofft darauf, dass alle potentiellen Kandidatinnen am 8. Juli fit für das Turnier sind.

Deutschland gegen Spanien: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich das deutsche und das spanische Nationalteam der Frauen bisher fünf Mal auf dem Rasen begegnet. Dazu zählen Begegnungen bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften aber auch Testspiele. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Drei Mal konnten sich die deutschen Frauen durchsetzen und zwei Mal trennten sich die Nationalmannschaften Unentschieden. Das bedeutet, dass Deutschland bisher noch nie gegen die spanischen Damen verloren hat. Zum letzten Mal trafen die beiden Mannschaften 2019 in der WM-Gruppenphase aufeinander. Der deutsche Kader gewann damals mit 1:0. (AZ)