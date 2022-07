England gegen Norwegen bei der Frauen-Fußball-EM 2022: Termin und Übertragung

England vs. Norwegen bei der Frauen-EM live im Free-TV und Stream - wir liefern Ihnen alle Infos zu Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Über dreieinhalb Wochen erstreckt sich der Spielplan der Fußball-EM der Frauen 2022. Das Finale steigt im traditionsreichen Londoner Wembley-Stadium. Die EM war bereits für 2021 geplant und musste aus den bekannten Gründen verschoben werden. Die Fußball-EM der Frauen findet dieses Jahr zum 13. Mal statt.

Zu den Begegnungen auf britischem Rasen zählt auch das Match zwischen den Gastgeberinnen aus England und den Frauen aus Norwegen. Hier liefern wir Ihnen alle Infos zum Spiel und noch ein paar Fakten zum Hintergrund.

Frauen-EM 2022 im Fußball: Termin und Uhrzeit des Spiels England gegen Norwegen

Die englischen Spielerinnen treffen heute, am 11. Juli 2022, in Falmer bei Brighton auf die Frauen aus Norwegen. Anstoß ist um 21 Uhr.

Video: dpa

England - Norwegen live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-EM 2022 im Fußball

Die Partie England - Norwegen wird im Free-TV zu sehen sein. Hier finden Sie alle Eckdaten im Überblick:

Spiel: England - Norwegen , Frauen EM 2022, 2. Spieltag der Vorrunde, Gruppe A

- , Frauen EM 2022, 2. Spieltag der Vorrunde, Gruppe A Datum: Montag, 11. Juli 2022

Montag, 11. Juli 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Amex Stadium , Falmer bei Brighton

, Falmer bei Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: ---

--- Gratis-Übertragung im Live-Stream: ARD Mediathek

ARD Mediathek Übertragung als kostenpflichtiger Stream: DAZN

Von ARD und ZDF kommt die Übertragung aller 31 Partien der Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV oder Stream.

England - Norwegen bei der Frauen-EM 2022 im Fußball: Was ist sonst noch interessant?

Zehn Stadien und Austragungsorte bei der Frauen-Fußball-EM 2022 teilen sich die insgesamt 31 Spiele. In einigen Orten finden mehrere Begegnungen statt - etwa in Brighton and Hove, Brentford, Sheffield, Rotherham, Milton Keynes, Southampton, Leigh sowie im Manchester City Academy Stadium. Das berühmte Wembley-Stadium allerdings ist exklusiv dem Endspiel am 31. Juli 2022 vorbehalten.

Über das Thema "Favoriten" wird in der Fußballwelt, wie nicht anders zu erwarten, trefflich gestritten. Die Gruppe der Titelanwärter ist groß - Kenner der Materie zählen Gastgeber England, Frankreich, Titelverteidiger Niederlande und auch Spanien dazu. Die deutsche Mannschaft wird vor Beginn des Turniers nicht unbedingt unter den Top-Teams verortet, obwohl Bundestrainern Martina Voss-Tecklenburg über einen durchaus vorzeigbaren Kader der DFB-Frauen bei der Frauen-EM 2022 gebietet. Bei aller Kaffeesatzleserei sollte man aber eines nicht vergessen: Die deutschen Frauen haben satte acht der bisher zwölf Turniere siegreich beendet.

Wie sieht die Bilanz der Fußballerinnen aus England und Norwegen aus? Die Frage ist im Hinblick auf Europameisterschaften schnell beantwortet: Noch nie in der Geschichte der EM sind sich die Mannschaften jemals begegnet. Insgesamt gesehen hat kicker.de sechs Spiele der beiden Teams registriert: Vier Siege für Norwegen, zwei für England. Kein Unentschieden also. Das Torverhältnis lautet 9:7 für die Skandinavierinnen.