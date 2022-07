England - Schweden bei der Frauen-EM: Übertragung live im Free-TV und Stream

Heute spielt England gegen Schweden im Halbfinale der Frauen-EM 2022. Hier gibt es alle Infos zu Übertragung, Termin und Bilanz.

Im Viertelfinale sah es für die Engländerinnen erst nach dem Ende vom Traum vom EM-Titel im eigenen Land aus: Bis zur 84. Minuten führte Spanien mit 1:0 und hatte den Fuß in der Tür zum Halbfinale. Allerdings übernahm England nach und nach die Führung, der Ausgleich hing in der Luft - Ella Toone traf kurz vor Schluss und sicherte den Lionesses so die Verlängerung. Getragen vom Publikum erzielte Georgia Stanway in der 96. Minute den entscheidenden Treffer und schlug die Halbfinalstür für Spanien zu.

Der Gegner für England im Halbfinale der Frauen-EM 2022 heißt Schweden. Die Schwedinnen setzten sich gegen Belgien mit 1:0 durch. Im Team der Skandinavierinnen gab es zuletzt einige Corona-Fälle, die sich teilweise nicht bestätigten. Aktuell befindet sich noch eine Verteidigerin der Schwedinnen in Isolation.

Wer zieht ins Finale der EM 2022 ein - England oder Schweden? Wenn Sie das Halbfinalspiel England - Schweden verfolgen möchten, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie: Datum, Uhrzeit, Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie eine Bilanz der beiden Teams England und Schweden.

Video: SID

England gegen Schweden: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

In Sheffield, im Bramall Lane Stadion, steigt das Halbfinale zwischen England und Schweden. Am Mittwoch, 26. Juli, um 21 Uhr ist Anpfiff. Bramall Lane ist eines von zehn Stadien, die als Spielstätte bei der Frauen-EM 2022 ausgewählt wurden und fasst insgesamt 32.702 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Großteil wird wohl England die Daumen drücken.

Frauen-EM Übertragung: England - Schweden live im Free-TV und Stream

Wie auch schon bei den bisherigen Spielen teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragung der Partien bei der Frauen-Europameisterschaft im Fußball. Bei den Halbfinalspielen zeigt das ZDF das Halbfinale Deutschland - Frankreich, während die ARD das Spiel der Gastgeberin zeigt: England vs. Schweden sehen Sie bei der ARD live im Free-TV als auch im Live-Stream.

Lesen Sie dazu auch

Wo Sie das Halbfinale England gegen Schweden im Fernsehen sehen können, haben wir im Folgenden für Sie noch mal zusammengefasst:

Spiel: England vs. Schweden, Frauen-Fußball-EM 2022, Halbfinale

vs. Schweden, Frauen-Fußball-EM 2022, Datum: Mittwoch, 26. Juli 2022

Mittwoch, 26. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion : Bramall Lane , Sheffield

Bramall , Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

England vs. Schweden: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Auf dem Papier hat Schweden die Nase vorn: In bisherigen Partien England gegen Schweden ging Schweden nach acht Begegnungen als Sieger vom Platz. Die Engländerinnen waren dreimal siegreich, während vier Spiele ohne Siegerin endeten - macht insgesamt 15 Partien. Ein Blick auf das Torverhältnis verrät: Schweden hat mehr Tore erzielt als England. 21:13 lautet die Bilanz aus Sicht der Schwedinnen.

Löst England am Mittwoch das Finalticket und macht so einen großen Schritt in Richtung EM-Titel im eigenen Land oder beerdigt Schweden die Hoffnungen der heimischen Fans und schießt England aus dem Turnier?