Niederlande - Portugal bei der Frauen-EM 2022 live im Free-TV und Stream

Bei der Frauen-EM 2022 im Fußball treffen heute am 13. Juli in Gruppe C Niederlande und Portugal aufeinander. Alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit erfahren Sie hier.

Die Frauen-Europameisterschaft im Fußball läuft seit dem 6. Juli 2022. In Gruppe C treten in der Vorrunde laut Spielplan der Fußball-EM 2022 die Teams aus den Niederlanden, Portugal, Schweden und der Schweiz gegeneinander an. Die ersten beiden Spiele endeten jeweils mit einem Unentschieden: Portugal und die Schweiz trennten sich 2:2 und Niederlande und Schweden spielten 1:1.

Umso wichtiger ist für alle vier Teams ein Sieg beim zweiten Gruppenspieltag. Wann treffen dabei die Niederlande und Portugal aufeinander? Läuft das Spiel im Free-TV und Gratis-Stream? Alles rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit von Niederlande vs. Portugal gibt es hier in diesem Artikel.

Niederlande vs. Portugal bei der Frauen-EM 2022: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Niederlande und Portugal treffen bei der Frauen-EM 2022 in Gruppe C aufeinander. Es ist der zweite von drei Gruppenspieltagen. Die Partie der beiden Fußball-Nationalmannschaften findet am 13. Juli 2022 in Leigh in England statt. Anpfiff ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Video: SID

Übertragung der Frauen-EM: Niederlande - Portugal live im Free-TV und Stream sehen

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind für die Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV und Stream zuständig. Dabei werden nicht nur Spiele mit deutscher Beteiligung, sondern auch viele weitere Partien gezeigt. Auch die Begegnung Niederlande gegen Portugal gehört dazu und ist somit live und kostenlos im Fernsehen zu sehen. Die Übertragung übernimmt in diesem Fall das ZDF.

Alle Infos zur Partie haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Spiel: Niederlande - Portugal , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, Gruppe C, 2. Spieltag

- , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, Gruppe C, 2. Spieltag Datum: Mittwoch, 13. Juli 2022

Mittwoch, 13. Juli 2022 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Leigh Sports Village Stadium

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung gratis im Live-Stream: ZDF

Reporter: Norbert Galeske

Norbert Galeske Übertragung im kostenpflichtigen Stream: DAZN

Niederlande gegen Portugal: Bilanz der beiden Frauen-Teams im Fußball

Laut dem Portal weltfussball.de gab es bisher insgesamt sieben Begegnungen zwischen den Frauen-Fußballnationalmannschaften aus den Niederlanden und aus Portugal. Ganze sechs Mal ging dabei das holländische Team als Sieger vom Platz, nur ein Spiel konnte Portugal für sich entscheiden. Auch das Torverhältnis weist dementsprechend eine eindeutige Tendenz auf: Die Bilanz spricht mit 20 zu sieben Toren klar für die niederländischen Damen.

Lesen Sie dazu auch

Die letzte Partie der beiden Nationalelfs liegt schon eine Weile zurück: Es war 2014 bei der WM-Qualifikation. Auch damals gewannen die Niederlande. Das Spiel endete 3:2.

Die Europameisterschaft 2022 im Frauen-Fußball findet vom 6. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 statt. 16 Nationalmannschaften treten dabei in den Gruppen A bis D gegeneinander an. Das deutsche Nationalteam spielt in Gruppe B gegen Spanien, Finnland und Dänemark. Nach der Gruppenphase mit insgesamt drei Spieltagen folgen ab dem 20. Juli das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale am 31. Juli. (AZ)