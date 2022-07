Schweden - Schweiz bei der Frauen-EM 2022: Übertragung live im Free-TV und Stream

Am zweiten Spieltag der Frauen-EM 2022 im Fußball trifft heute Schweden auf die Schweiz. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie.

Die Frauen-Europameisterschaft 2022 hat am 6. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber England und Österreich begonnen. Die Engländer konnten sich mit 1:0 durchsetzen und auch das deutsche Team war im ersten Spiel des Turniers mit einem hervorragenden 4:0 gegen Dänemark erfolgreich. Am zweiten Spieltag der Frauen-EM kommt es in Gruppe C zur Begegnung zwischen Schweden und der Schweiz. Beide Mannschaften haben ihre vorherigen Gruppenspiele mit einem Unentschieden beendet: Schweden spielte 2:2 gegen Portugal, während die Schweiz sich mit einem 1:1 von den Niederlanden trennte. Dementsprechend haben alle Nationalteams der Gruppe derzeit jeweils einen Punkt und die kommenden beiden Spiele werden für die Mannschaften besonders entscheidend.

Sie möchten mehr über die Partie zwischen Schweden und der Schweiz im Spielplan der Fußball-EM 2022 der Frauen erfahren? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Gruppenspiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Begegnung am 2. Spieltag der Europameisterschaft haben wir hier für Sie.

Schweden gegen die Schweiz: Datum und Uhrzeit für den Anstoß bei der Frauen-EM 2022

Nachdem beide Mannschaften im ersten Spiel nicht über ein Unentschieden hinauskamen, treffen Schweden und die Schweiz am 2. Spieltag der Frauen-EM 2022 aufeinander. Das zweite Gruppenspiel der beiden Nationalteams findet am 13. Juli 2022 statt und wird in der Bramall Lane in Sheffield ausgetragen. Anpfiff ist um 18 Uhr deutscher Zeit.

Video: SID

Frauen-EM Übertragung: Schweden - Schweiz live im Free-TV und Stream

Die beiden öffentlich rechtlichen Sender ARD und das ZDF übernehmen die Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV oder Stream. Dabei werden vor allem die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Aber im ZDF gibt es darüber hinaus auch einige weitere EM-Begegnungen live im Free-TV zu sehen. Dazu gehört auch das Gruppenspiel zwischen Schweden und der Schweiz. Alle Infos zur Übertragung der Partie finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Schweden vs. Schweiz , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, 2. Spieltag

Schweden vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum: Mittwoch, 13. Juli 2022

Mittwoch, 13. Juli 2022 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Bramall Lane, Sheffield

Bramall Lane, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF

Sollten Sie die Partie zwischen Schweden und der Schweiz nicht im TV empfangen können, bietet das ZDF auch einen kostenlosen Live-Stream an. Claudia Neumann wird das Gruppenspiel kommentieren.

Schweden gegen die Schweiz: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich die beiden Nationalteams von Schweden und der Schweiz bisher neun Mal auf dem Rasen begegnet. Die schweizerischen Frauen konnten sich bisher nur zwei Mal gegen die Schwedinnen behaupten - die beiden Siege für die Schweiz waren aber jeweils Freundschaftsspiele. Sieben Mal hatte dagegen Schweden die Nase vorn. Das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Nationen fand im Rahmen der Olympia-Qualifikation 2015 statt. Damals siegte Schweden mit 1:0. Auch das Torverhältnis spricht eine klare Sprache: In neun Spielen trafen die Schwedinnen 26 Mal, während das Team der Schweiz nur sieben Tore erzielen konnte. (AZ)