"Historische Popp-Show" – Pressestimmen zum Finaleinzug von Deutschlands Fußballerinnen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das EM-Finale erreicht. Nach dem Sieg gegen Frankreich feiert die Presse die Matchwinnerin. Die Pressestimmen.

Wembley calling! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat es geschafft: Mit einem 2:1-Sieg über Frankreich zog sie ins Finale der Europameisterschaft in England ein, das im legendären Wembley Stadium ausgetragen wird. Dort warten die Gastgeberinnen von der Insel.

Kapitänin Alexandra Popp avancierte im Halbfinale in Milton Keynes zur Spielerin des Spiels. Sie traf zunächst zum zwischenzeitlichen 1:0 (40.) und köpfte die DFB-Elf dann ins Finale (76.). Ein unglückliches Eigentor von Nationaltorhüterin Merle Frohms hatte zuvor für den Ausgleich gesorgt (44.). Durch den Sieg gegen Frankreich erreichte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das Traum-Finale gegen die Engländerinnen. Die Presse feierte vor allem die Matchwinnerin, doch war auch schon voller Vorfreude vor dem Finale am Sonntag.

EM-Halbfinale Deutschland – Frankreich: Pressestimmen aus Deutschland

"Deutschland dank historischer Popp-Show im EM-Finale. Deutschlands Fußballerinnen machen den Traum vom EM-Endspiel wahr. Deutschland greift nach dem EM-Titel. Alexandra Popp avanciert einmal mehr zur Matchwinnerin - und sorgt für einen Rekord." – Sport1

"Ab nach Wembley dank Popp! Deutschland steht im Finale der Fußball-EM!" – Süddeutsche Zeitung

"Popp! Popp! Wembley! Frankreich geschlagen - Jetzt sind wir im Finale." – Bild

"Traumfinale perfekt! Doppelte Popp schießt DFB-Frauen nach Wembley." – Sky

"Deutschland zieht dank Popp ins Traumfinale gegen England ein. Endspiel steigt am Sonntag in Wembley!" – Kicker

"Traumfinale perfekt: Historische Popp führt Deutschland nach Wembley." – Spox

Pressestimmen aus Frankreich zur Frauen-EM in England

"Popp top, Périsset abwesend. Die deutsche Kapitänin war mit Spannung erwartet worden und enttäuschte nicht. Mit einem Doppelpack, ihrem fünften und sechsten Treffer in dem Turnier, bestätigte Popp die Bandbreite ihres immensen Talents. Perfekt begleitet wurde sei dabei von Huth, die bei beiden deutschen Treffern die entscheidende Passgeberin war." – L'Equipe

"Deutschland beendet Frankreichs Traum vom Finale. Der Sommertraum vom ersten internationalen Titel ihrer Geschichte wurde von Deutschland im Halbfinale der EM ausgelöscht. Den Namen Alexandra Popp werden die Französinnen von diesem Turnier noch lange in Erinnerung behalten." – Le Monde

"Und am Ende gewinnt Deutschland. Während es den Männern seit einigen Jahren gelungen ist, mit diesem alten Sprichwort aufzuräumen, müssen die französischen Fußballerinnen sich noch gedulden." – Les Dernières Nouvelles d’Alsace

"Die Französinnen bestehen den deutschen Crash-Test im Halbfinale nicht. Mit ihrem Doppelpack war die deutsche Stürmerin Alexandra Popp deren Peinigerin." –Libération

"Der blaue Traum vom ersten Finale ist ausgeträumt. Wie schon bei der WM 2011 oder den Olympischen Spielen 2012, stolperten die Französinnen nur einen Schritt von einem großen internationalen Finale entfernt. In einer Partie, die ihnen paradoxerweise gerade dann entglitt, als Deutschland am meisten in Schwierigkeiten zu sein schien. Ein grausames Szenario." – Le Figaro

Weitere Internationale Pressestimmen zum EM-Finaleinzug der deutschen Fußballerinnen

England:

"Der achtmalige Europameister Deutschland trifft am Sonntag im Finale der Euro 2022 in Wembley auf England, nachdem er Frankreich in einem dramatischen Halbfinale in Milton Keynes besiegt hat." – BBC

"Popp feuert Deutschland mit Doppelpack zum Sieg über Frankreich und macht Wembley-Finale gegen England klar!" – Guardian

"England trifft im Finale der Euro 2022 auf Deutschland, nachdem Spielführerin Alexandra Popp die Mannschaft mit zwei Toren gegen Frankreich zum Sieg schoss." – Sun

Schweiz:

"Doppelte Popp: Deutschland folgt England in den EURO-Final." – SRF

"Neuntes EM-Finale für Deutschland: Doppelte Popp wirft Frankreich raus!" – Blick

Österreich:

"Kapitänin mit Doppelpack: Popp steuert Deutschland ins EM-Finale." – ORF

"FINALE dank Popp! Deutsche kämpfen Frankreich K.o.!" – Kronen Zeitung